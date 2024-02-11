Врач порекомендовала зернобобовые для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

"Здоровое питание": Врач Павлова назвала продукты, которые понижают сахар в крови

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одними из самых питательных природных продуктов являются зернобобовые: горох, чечевица, фасоль, соя, нут, арахис. Доктор медицинских наук Зухра Павлова в своём Telegram-канале отметила, что употребление фасоли, бобовых, орехов и семечек помогает бороться с лишним весом, пишет "Российская газета". Кроме того, бобовые содержат мало натрия, что важно для людей с высоким риском гипертонии.

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"Зернобобовые способствуют стабилизации уровня сахара и инсулина в крови", — добавила медик.

Она отметила, что несмотря на их питательность, в бобовых овощах и крупах очень мало жира и совсем нет холестерина. Так что блюда из этих продуктов могут уменьшить риск заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Однако она предупредила, что у зернобобовых есть свои недостатки. Например, они не подходят пациентам с подагрой и проблемным ЖКТ. Некоторые люди могут иметь аллергию на зернобобовые продукты, особенно на сою. Аллергия может проявляться в виде сыпей, зуда, отека или даже анафилактического шока.

Но в целом, зернобобовые продукты полезны для большинства людей, так как они богаты белками, клетчаткой и другими питательными веществами. Однако при аллергии, непереносимости или врачебных рекомендациях следует быть осторожным с их употреблением. Важно учитывать индивидуальные особенности и ограничения организма.