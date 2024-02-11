Как мы сами приглашаем рак в гости: повседневные привычки, которые формируют онкологию

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Врач Магомедова заявила, что риск развития онкологии зависит от образа жизни человека

1:27
Здоровье

Важность здорового образа жизни для предотвращения онкологических заболеваний становится все более актуальной по мнению специалистов в области онкологии. Неправильное питание, курение и контакт с опасными химическими веществами могут стать основными факторами, способствующими развитию рака.

Врач Магомедова заявила, что риск развития онкологии зависит от образа жизни человека
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Врач Хамис Магомедова подчеркивает, что образ жизни каждого человека оказывает существенное влияние на возникновение онкологических заболеваний. Он отмечает, что различные аспекты повседневной жизни могут способствовать этому, такие как выделение канцерогенных токсинов черной плесенью, содержание тяжелых металлов в жидкостях для вейпинга, а также недостаточное поступление в организм белков, жиров и углеводов из-за неправильного питания.

Для снижения риска развития рака доктор рекомендует изменить свой образ жизни, исключив из рациона фастфуд и предпочтя органические продукты. Он также подчеркивает важность использования экологически безопасных бытовых химикатов. Кроме того, специалист отмечает значимость правильного сна, поскольку мелатонин, гормон сна, вырабатывается в определенные периоды времени.

Для раннего выявления онкологических заболеваний врач рекомендует регулярно проходить медицинские осмотры. Он подчеркивает, что благодаря таким обследованиям возможно выявление рака на ранних стадиях, поэтому рекомендуется проходить диспансеризацию не реже, чем раз в три года.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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