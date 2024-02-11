Гипотоники, возьмите на заметку: чтобы избавиться от низкого давления нужно утром...

Кардиолог Ягафарова заявила, что кофе помогает справиться с гипотонией

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утро и чашка кофе — два понятия, которые всегда ассоциируются друг с другом. Сегодня кофе считается не просто напитком, а поистине чудодейственным, и даже тем, кто ранее избегал его из-за проблем с сердцем, теперь разрешается употреблять.

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Есть и те, кто считает кофе неотъемлемой частью своей жизни, необходимой для поддержания бодрости, и без него они просто не могут существовать.

Речь идет о людях с низким давлением, или гипотоников. Врач-кардиолог терапевтического отделения КДЦ НКЦ№ 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Альфия Ягафарова поделилась своим мнением о том, действительно ли кофе может оказать бодрящее воздействие на людей с низким давлением.

Кофейное зерно содержит множество полезных веществ — около тысячи. Среди них кофеин, танин, яблочная кислота, антиоксиданты и другие. Состав может варьироваться в зависимости от сорта кофе, места произрастания зерен и метода обжарки. Процесс обжарки сам по себе придает зернам до 800 различных оттенков вкуса.

Для людей с низким давлением кофе может быть настоящим спасением — он придает им энергии и жизненности. Положительное действие кофе начинается уже через 5 минут после употребления: улучшается тонус сосудов, ускоряется обмен веществ, стимулируется выделение кислот в желудке, активизируется мозговая деятельность и улучшается дыхание.

Согласно 34 научным исследованиям, употребление одной-двух чашек кофе в день (200-300 мг кофеина) в среднем повышает верхнее давление на 8 мм рт. ст. и нижнее на 6 мм рт. ст. Этот эффект сохраняется в течение трех часов после употребления напитка. Однако важно не превышать установленную безопасную дозу — 250-300 мл в день, что эквивалентно паре чашек кофе.

Умеренное употребление кофе (1-4 чашки в день) снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа и хронических заболеваний почек. Кроме того, умеренное потребление кофе может защищать от когнитивных сбоев и даже онкологических заболеваний. Однако стоит помнить и об отрицательных аспектах. У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость кофе из-за повышенной чувствительности к кофеину, а также возможно привыкание к нему.

При употреблении больших доз кофе могут наблюдаться тревожность, дрожание рук и ног, а также повышенная артериальная давление и сердцебиение. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно следить за количеством употребляемого кофе и не превышать рекомендованных доз.

Важно также учитывать, что кофе лучше употреблять без добавления сахара и молока, а также не пить его перед сном, чтобы не нарушать соновой режим. В таком случае кофе сможет помочь контролировать давление и обеспечит комфортное состояние даже при низком давлении.