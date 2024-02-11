Зубы в горошек: что представляет причину появления странных пятен на эмали

Стоматолог Давидян заявил, что вода с фтором оставляет пятна на эмали

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог заметил несколько микроэлементов, которые могут серьезно повлиять на здоровье зубов. Избыточное содержание железа может привести к образованию черного налета, а излишняя концентрация фтора способна вызвать флюороз и появление пятен на эмали.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Питьевая вода имеет потенциал оказывать воздействие на состояние полости рта. Специалисты по стоматологии предупреждают, что излишек или недостаток определенных химических элементов в воде могут причинить вред зубам.

Стоматолог-хирург Арам Давидян подчеркивает, что химический состав воды играет ключевую роль в поддержании здоровья эмали и десен. Фтор снижает риск развития кариеса, кальций важен для эмали и костной ткани, а магний поддерживает здоровье зубов. Однако, если баланс нарушен и происходит недостаток или, наоборот, избыток какого-либо элемента, могут возникнуть проблемы с зубами, такие как образование налета, отложения и затемнение эмали.

Специалист отметил несколько микроэлементов, которые особенно неблагоприятно воздействуют на состояние зубов. Избыточное содержание железа приводит к образованию черного налета, излишняя концентрация фтора вызывает флюороз и появление необычных пятен на эмали, а дефицит кальция делает зубы хрупкими, а избыток кальция отрицательно сказывается на зубах и суставах.

Кроме того, кислотно-щелочной баланс воды и наличие токсичных веществ, таких как хлор и нитраты, также могут повредить зубную эмаль, предупреждает врач.