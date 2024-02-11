Белый друг: как найти общий язык с сахаром и не бояться диабета

Интенсивное употребление сахара не только способствует лишнему весу, но и оказывает негативное воздействие на сердце, сосуды и печень. Эксперт по эндокринологии и диетологии из Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологий Юргита Вараева поделилась секретами здорового отношения к сахару.
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Согласно ее мнению, основным источником сахара в нашем рационе является добавленный сахар, используемый в чае, кофе и других продуктах. Натуральный сахар также присутствует в молоке, фруктах и овощах. Однако ограничения касаются именно добавленного сахара.
Например, лактоза в молоке является естественным сахаром. Несмотря на то что некоторые люди могут испытывать непереносимость к лактозе и предпочитают избегать молочных продуктов, эксперт отмечает, что умеренное потребление молока не сильно влияет на уровень сахара в организме, особенно учитывая его полезные свойства, такие как наличие белка и кальция.
Обезжиренные молочные продукты не являются оптимальным выбором, так как они часто содержат добавленные крахмальные углеводы для сохранения желаемой текстуры. Следовательно, содержание углеводов в обезжиренных молочных продуктах может быть высоким.
Фрукты также содержат сахар, но при этом богаты витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Сахар из фруктов усваивается медленно и приносит дополнительные преимущества в виде фитонутриентов и витаминов.
Умеренное употребление натурального сахара из этих продуктов не представляет угрозы для здоровья. Однако следует избегать излишнего потребления добавленного сахара, особенно сладостей и кондитерских изделий, советует специалист.
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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