Белый друг: как найти общий язык с сахаром и не бояться диабета

Эндокринолог Вараева рассказала, что с сахаром можно "подружиться"

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интенсивное употребление сахара не только способствует лишнему весу, но и оказывает негативное воздействие на сердце, сосуды и печень. Эксперт по эндокринологии и диетологии из Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологий Юргита Вараева поделилась секретами здорового отношения к сахару.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно ее мнению, основным источником сахара в нашем рационе является добавленный сахар, используемый в чае, кофе и других продуктах. Натуральный сахар также присутствует в молоке, фруктах и овощах. Однако ограничения касаются именно добавленного сахара.

Например, лактоза в молоке является естественным сахаром. Несмотря на то что некоторые люди могут испытывать непереносимость к лактозе и предпочитают избегать молочных продуктов, эксперт отмечает, что умеренное потребление молока не сильно влияет на уровень сахара в организме, особенно учитывая его полезные свойства, такие как наличие белка и кальция.

Обезжиренные молочные продукты не являются оптимальным выбором, так как они часто содержат добавленные крахмальные углеводы для сохранения желаемой текстуры. Следовательно, содержание углеводов в обезжиренных молочных продуктах может быть высоким.

Фрукты также содержат сахар, но при этом богаты витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Сахар из фруктов усваивается медленно и приносит дополнительные преимущества в виде фитонутриентов и витаминов.

Умеренное употребление натурального сахара из этих продуктов не представляет угрозы для здоровья. Однако следует избегать излишнего потребления добавленного сахара, особенно сладостей и кондитерских изделий, советует специалист.