Спасите своих детей: всего лишь нужно приобрести эту вещь...

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Терапвт Заплавнова заявила, что правильный стул спасет осанку ребенка

1:33
Здоровье

По мнению медицинского специалиста, выбор правильного стула имеет важное значение для предотвращения проблем с осанкой и зрением у детей. Терапевт Кристина Заплавнова подчеркнула, что когда ребенок сидит, его мышечный корсет расслабляется, что может негативно сказаться на позвоночнике.

Терапвт Заплавнова заявила, что правильный стул спасет осанку ребенка
Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В настоящее время врачи обеспокоены увеличивающимся числом обращений по поводу детей с неправильной осанкой, сколиозом, ухудшением зрения и головокружения", — отметила Заплавнова.

Она подчеркнула важность правильной поддержки спины. Стул должен обеспечивать поддержку в нижней части спины, чтобы сохранить естественное положение позвоночника до области лопаток, предотвращая скручивание ребенка. Также стоит избегать стульев с подлокотниками, чтобы ребенок не оперался на них, что заставляет его держать спину прямо.

Кроме того, Заплавнова подчеркнула важность регулировки высоты сиденья, чтобы обеспечить прямой угол между бедром и большеберцовой костью. Например, для ребенка ростом 110-120 см рекомендуется стул высотой 32 см от пола, с добавлением 3 см к высоте на каждые 10 см роста ребенка.

"Эргономичное сиденье имеет специальное углубление у спинки, поднятые бортики и наклоненный передний край, что не позволяет сидеть на краю стула и вынуждает ребенка прижаться к спинке. Такой стул предотвращает сдавливание кровеносных сосудов под коленями и не нарушает кровообращение в ногах", — заключила специалист.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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