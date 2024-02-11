Лишние килограммы повержены: просто пейте с утра чашку...

Врачи предложили использовать кофе в борьбе с ожирением

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пытаясь решить проблему избыточного веса, ученые предлагают новый метод борьбы с лишними килограммами, основанный на употреблении кофе. Исследование показывает, что употребление четырех чашек кофе в день может помочь сократить жировые отложения без необходимости изменения образа жизни.

Фото: unsplash.com by Nolan Issac nolanissac is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперимент, включивший 126 человек с проблемами веса и чувствительностью к инсулину, обнаружил, что регулярное употребление натурального кофе перед едой приводит к уменьшению жировой массы на 4%. Это объясняется способностью кофеина стимулировать обмен веществ.

Исследования также демонстрируют, что кофеин снижает риск развития диабета 2 типа без отрицательного воздействия на сердечно-сосудистую систему. Однако употребление четырех чашек кофе в день может иметь негативные последствия, такие как проблемы с сердцем, желудочно-кишечным трактом, обезвоживание и нервное истощение.

Это подтверждают мнения гастроэнтеролога Галины Барташевич и эндокринолога Зухры Павловой, которые указывают на риски, связанные с избыточным потреблением кофе. Следует также отметить, что употребление кофе натощак может повысить кислотность и снизить пищевую ценность потребляемых продуктов.

Ученые подчеркивают, что, несмотря на некоторые положительные краткосрочные результаты, долгосрочные последствия употребления кофеина остаются недостаточно изученными. Поэтому, несмотря на потенциальные преимущества, необходимо проявлять осторожность и не рассматривать кофе как единственное средство для снижения веса.