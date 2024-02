Дантес бы проиграл Пушкину, если бы провели дуэль в наше время: вывод врача

Медицинские специалисты XIX века были не в состоянии спасти выдающегося русского поэта Александра Пушкина, который скончался от раны, нанесенной пулей в живот во время дуэли. Такое мнение высказал доктор медицинского факультета ГУП и врач-хирург Александр Умнов.

Фото: Openverse by Saginaw Future Inc. is licensed under CC BY 2.0