Дантес бы проиграл Пушкину, если бы провели дуэль в наше время: вывод врача

Хирург Умнов: поэта Пушкина могла бы спасти современная медицина

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские специалисты XIX века были не в состоянии спасти выдающегося русского поэта Александра Пушкина, который скончался от раны, нанесенной пулей в живот во время дуэли. Такое мнение высказал доктор медицинского факультета ГУП и врач-хирург Александр Умнов.

Фото: Openverse by Saginaw Future Inc. is licensed under CC BY 2.0

Специалист отметил, что в настоящее время, спустя почти два века, шансы на выживание после подобных ранений остаются невысокими, а в XIX веке врачи не обладали навыками, технологиями и медицинским оборудованием, которые есть сегодня.

"В начале XIX века такие ранения считались смертельными из-за отсутствия наркоза, хирургических инструментов, знаний об асептике и антисептике, а также антибиотиков. Тогдашние хирурги не имели достаточного опыта для таких сложных операций, чаще всего они ограничивались выниманием пуль и ампутацией конечностей", — пояснил Умнов.

Он отметил, что вероятно, современное медицинское оборудование и навыки позволили бы спасти Пушкина. Ранение в живот вызывает кровотечение и повреждение органов, что в XIX веке часто приводило к сепсису из-за отсутствия антибиотиков.

Александр Пушкин скончался 10 февраля 1837 года от ранения, полученного на дуэли 8 февраля на окраине Санкт-Петербурга, в результате конфликта с семьей Дантеса.