Какао из магазина — пустышка: как выбрать вкусный и полезный напиток

Врач Мясников заявил, что растворимый какао из магазинов вреден для организма

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор общей медицины, кардиолог и заслуженный врач города Москвы Александр Мясников, подчеркнул важность какао, называя его "даром богов" и ярко рассказав о его благоприятном воздействии на организм.

Фото: wikimedia.org by PICSELI picseli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его мнению, следует обратить внимание на то, что на рынке представлены шоколадные напитки с высоким содержанием сахара, которые называются "детскими", но они лишены тех полезных свойств, которые присущи настоящему какао. Мясников объяснил, что какао и горький шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) суть одно и то же, различные формы одного продукта.

Специалист подчеркнул, что в какао содержится значительное количество антиоксидантов, которые способствуют нормализации уровня холестерина в крови, улучшению состояния клеточных стенок и сосудистой ткани.