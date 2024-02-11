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Какао из магазина — пустышка: как выбрать вкусный и полезный напиток

Врач Мясников заявил, что растворимый какао из магазинов вреден для организма

0:50
Здоровье

Доктор общей медицины, кардиолог и заслуженный врач города Москвы Александр Мясников, подчеркнул важность какао, называя его "даром богов" и ярко рассказав о его благоприятном воздействии на организм.

Врач Мясников заявил, что растворимый какао из магазинов вреден для организма
Фото: wikimedia.org by PICSELI picseli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его мнению, следует обратить внимание на то, что на рынке представлены шоколадные напитки с высоким содержанием сахара, которые называются "детскими", но они лишены тех полезных свойств, которые присущи настоящему какао. Мясников объяснил, что какао и горький шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) суть одно и то же, различные формы одного продукта.

Специалист подчеркнул, что в какао содержится значительное количество антиоксидантов, которые способствуют нормализации уровня холестерина в крови, улучшению состояния клеточных стенок и сосудистой ткани.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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