Какао из магазина — пустышка: как выбрать вкусный и полезный напиток

Доктор общей медицины, кардиолог и заслуженный врач города Москвы Александр Мясников, подчеркнул важность какао, называя его "даром богов" и ярко рассказав о его благоприятном воздействии на организм.
Фото: wikimedia.org by PICSELI picseli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
По его мнению, следует обратить внимание на то, что на рынке представлены шоколадные напитки с высоким содержанием сахара, которые называются "детскими", но они лишены тех полезных свойств, которые присущи настоящему какао. Мясников объяснил, что какао и горький шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) суть одно и то же, различные формы одного продукта.
Специалист подчеркнул, что в какао содержится значительное количество антиоксидантов, которые способствуют нормализации уровня холестерина в крови, улучшению состояния клеточных стенок и сосудистой ткани.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ