Только мужчины наслаждаются пельменями: с чем связана данная особенность?

Диетолог Соломатина заявила, что пельмени безопасны для мужчин, занимающихся интенсивным трудом

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безопасность употребления высококалорийных блюд, таких как пельмени и их разновидности (итальянские равиоли, грузинские хинкали), зависит от различных факторов, подчеркнула российский врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: wikimedia.org by Lemon Tree is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению специалиста, важно учитывать общую калорийность, содержание жиров, белков и углеводов в такой пище, а также физические особенности организма человека. Она отмечает, что воздействие этих продуктов на организм будет различным для крупных мужчин, занятых тяжелым трудом, и для женщин старшего возраста с низкой активностью.

"Для мужчины, работающего физически на улице, это одна ситуация. Для женщины пожилого возраста, сидящей в офисе и имеющей определенные заболевания, — совсем другая".

Также отмечается, что качество продукта играет важную роль. Постоянное употребление низкокачественных пельменей может негативно сказаться даже на молодом и здоровом организме. Для компенсации этого эффекта рекомендуется добавлять к основному блюду свежие овощи.

Напомним, что стандартная порция домашних пельменей обычно составляет около 200 граммов (24 штуки), что означает приблизительно 500-800 калорий (в зависимости от состава фарша).