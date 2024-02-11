Как восстановиться после болезни: россиянам рассказали, как встать на ноги за пару дней

Врач-терапевт Альфия Луценко поделилась рекомендациями о том, как правильно организовать процесс восстановления после простуды. Она подчеркнула важность правильного питания в этот период.
"Физическая активность играет ключевую роль в процессе лечения. Несмотря на возможное сохранение слабости в течение нескольких месяцев, движение обязательно. Особенно полезны дыхательная гимнастика и упражнения для суставов", — отметила специалист.
По мнению Луценко, в период восстановления стоит ограничить контакт с другими людьми, чтобы снизить риск повторной инфекции.
Кроме того, врач рекомендовала обогатить рацион питания магнием, что способствует улучшению когнитивных функций. Однако перед началом приема магния важно проконсультироваться с врачом.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.