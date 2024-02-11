Как восстановиться после болезни: россиянам рассказали, как встать на ноги за пару дней

Терапевт Луценко назвала физическую активность и питание главными способами восстановиться после болезни

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Альфия Луценко поделилась рекомендациями о том, как правильно организовать процесс восстановления после простуды. Она подчеркнула важность правильного питания в этот период.

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"Физическая активность играет ключевую роль в процессе лечения. Несмотря на возможное сохранение слабости в течение нескольких месяцев, движение обязательно. Особенно полезны дыхательная гимнастика и упражнения для суставов", — отметила специалист.

По мнению Луценко, в период восстановления стоит ограничить контакт с другими людьми, чтобы снизить риск повторной инфекции.

Кроме того, врач рекомендовала обогатить рацион питания магнием, что способствует улучшению когнитивных функций. Однако перед началом приема магния важно проконсультироваться с врачом.