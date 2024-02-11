Эти цветы станут надежным подспорьем организма: советы врачей

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Врачи заявили, что липовый чай и мёд снимают тревожность

3:19
Здоровье

В народной медицине липа считается ценным лечебным растением, особенно ценятся её цветки. Цветение липы обычно начинается позже, чем у других деревьев (обычно в конце июня), и длится примерно месяц.

Врачи заявили, что липовый чай и мёд снимают тревожность
Фото: flickr.com by Dunkle Biene is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
  • Витамин С

Важно отметить высокое содержание витамина C в липе, который известен своими антиоксидантными свойствами. Он поддерживает работу иммунной системы, помогая организму бороться с болезнетворными микроорганизмами, и защищает клетки от воздействия свободных радикалов, вызывающих воспалительные процессы и преждевременное старение клеток.

  • Полифенолы

Цветы липы содержат значительное количество полифенолов, ещё одних антиоксидантов, которые укрепляют иммунную и сердечно-сосудистую системы, положительно влияют на обмен веществ и снижают риск заболеваний сердца и сосудов.

  • Эфирные масла

Цветы липы содержат эфирные масла, которые придают растению его характерный аромат и оказывают благотворное влияние на организм. Эти масла обладают противовоспалительными, антисептическими и успокаивающими свойствами, помогая снять напряжение, стресс, улучшить настроение и качество сна.

Лечебные свойства липы

Главное применение цветков липы в медицине связано с их успокаивающим действием, обусловленным наличием эфирных масел. Сушеные цветы липы используются для смягчения симптомов нарушений сна, снятия нервного напряжения и тревоги, а также способствуют расслаблению мышц.

В народной медицине цветки липы также используются для снижения симптомов ОРВИ, включая кашель и затрудненное дыхание, благодаря их высокому содержанию антиоксидантов и противовоспалительным свойствам.

В косметологии настой листьев липы применяется для ухода за кожей, включая снятие раздражений и отечности, а также очищение от излишков кожного сала и загрязнений.

Польза липового чая

Из-за высокого содержания эфирных масел и антиоксидантов липовый чай является полезным напитком. Его рекомендуют как успокаивающее средство, способное снизить тревожность и улучшить качество сна.

Во время простуды теплый липовый чай может помочь уменьшить боль и першение в горле, кашель и сухость слизистых.

Липовый чай также обладает мочегонным эффектом и может помочь снизить отечность.

Польза липового меда

Липовый мед обладает приятным вкусом и ароматом, а также содержит активные соединения, такие как эфирные масла и антиоксиданты, которые присутствуют в цветках липы. Однако, чтобы получить выраженный эффект, необходимо потреблять большое количество меда. Поэтому лучше использовать его как десерт, не превышая рекомендованную норму в несколько чайных ложек в день.

Вред и противопоказания

Есть определенные категории людей, которым не рекомендуется употреблять липовый мед и чай. К ним относятся аллергики, дети младше года, а также люди с диабетом, из-за высокого гликемического индекса продукта.

Правила сбора и заготовки липы

Липу следует собирать в период её цветения в районах с чистой экологией. После сбора цветков их необходимо тщательно просушить и хранить в прохладном и сухом месте для сохранения их полезных свойств.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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