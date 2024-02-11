Любовь спасет мир и организм: как бабочки в животе делают нас здоровее и счастливее

Эндокринолог Павлова заявила, что состояние влюбленности облегчает боль и улучшает сон

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно заявлению российского врача-эндокринолога и д.м.н. Зухры Павловой, состояние влюблённости может помочь человеку преодолеть серьёзные заболевания и улучшить качество сна.

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По мнению эксперта, совместный сон с партнером обычно характеризуется повышенной активностью, однако его качество значительно выше.

"В ходе совместного сна мы, конечно же, чаще меняем положение, но при этом мозг более эффективно отдыхает. Совместный сон положительно сказывается на психическом состоянии, памяти и способности к решению проблем", — отмечает врач.

Отмечается также, что поцелуи с партнёром способствуют обмену микробами; за один поцелуй можно передать до 80 миллионов бактерий, что приводит к укреплению иммунитета. Кроме того, проведение времени с любимым понижает уровень C-реактивного белка, ответственного за воспалительные процессы, что снижает риск развития сахарного диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой и даже вероятность возникновения опухолей.

Близость с партнёром стимулирует выработку окситоцина, нейропептида и пептидного гормона паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса мозга. Название "окситоцин" происходит от греческого слова, означающего "быстрые роды". В результате настроение улучшается, а боль становится менее острой, уровень стресса снижается.

Сокращается нервозность и тревожность, что благоприятно сказывается на организме в целом: исчезают тошнота и проблемы с желудочным пищеварением, так как окситоцин усиливает перистальтику. Кроме того, любовь способствует выработке дофамина, который положительно влияет на когнитивные функции, особенно на память.