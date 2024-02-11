Коварный вирус, поражающий все человечество: достаточно одного поцелуя, чтобы измазаться до конца жизни

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Венеролог Опенчкенко заявила, что герпес навсегда останется в теле, если поцеловать заболевшего

1:23
Здоровье

Венеролог объяснила, почему герпесовый вирус невозможно полностью вылечить — даже если он проявляется не только на губах, но и на половых органах. Ирина Опенчкенко подчеркнула, что герпес является чрезвычайно заразным. При контакте с человеком, у которого появилась "простуда" на губах, с вероятностью 100% можно заразиться этим вирусом. Он постоянно пребывает в организме, не проявляясь всегда.

Венеролог Опенчкенко заявила, что герпес навсегда останется в теле, если поцеловать заболевшего
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Инфицироваться можно не только через поцелуй, но и через общее использование посуды. Вирус герпеса способен выживать на поверхностях в течение нескольких часов. Поэтому специалист по венерологии советует избегать общего использования столовых приборов с зараженными.

Как уже отмечалось ранее, герпесовый вирус остается в организме человека навсегда. Он обитает в самых глубоких уголках организма, защищенный оболочкой, которой нельзя противостоять никакими лекарствами.

При ослаблении иммунитета герпес может проявиться. Сначала возникает покраснение и уплотнение на губах, затем появляются мелкие пузырьки, которые затем покрываются корочкой. Это сопровождается чувством жжения и покраснением.

Важно отметить, что герпес на губах — лишь один из типов этого вируса. Герпес также может появиться на половых органах, обладая теми же симптомами, быть также заразным и быть неизлечимым.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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