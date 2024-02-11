Какой возраст врачи официально считают самым опасным? Ответ вас удивит!

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Министр здравоохранения Миннуллин заявил, что самый опасный возраст это 45-60 лет

1:03
Здоровье

Россияне старшего возраста часто игнорируют свое здоровье, высказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в прямом эфире.

Министр здравоохранения Миннуллин заявил, что самый опасный возраст это 45-60 лет
Фото: wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Наиболее рискованный возрастной период — от 40 до 65 лет, когда люди считают себя молодыми и здоровыми, и не обращают внимания на свое состояние. Есть пациенты, которые не посещали медицинские учреждения в течение двух или более лет", — отметил глава ведомства.

По его мнению, люди забывают о влиянии питания на здоровье и не следят за уровнем холестерина в крови. В настоящее время каждый житель страны может бесплатно пройти обследование в поликлинике для выявления своих рисков, которые могут привести к развитию различных заболеваний.

"Существуют методы, которые помогают выявить и предотвратить заболевания. К сожалению, не все понимают важность таких мер, как диспансеризация, профилактические осмотры и диспансерное наблюдение. Это те ресурсы, которые позволяют выявить болезнь до того, как она достигнет критической стадии", — заключил Марсель Миннуллин.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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