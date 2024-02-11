Какой возраст врачи официально считают самым опасным? Ответ вас удивит!

Россияне старшего возраста часто игнорируют свое здоровье, высказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в прямом эфире.
"Наиболее рискованный возрастной период — от 40 до 65 лет, когда люди считают себя молодыми и здоровыми, и не обращают внимания на свое состояние. Есть пациенты, которые не посещали медицинские учреждения в течение двух или более лет", — отметил глава ведомства.
По его мнению, люди забывают о влиянии питания на здоровье и не следят за уровнем холестерина в крови. В настоящее время каждый житель страны может бесплатно пройти обследование в поликлинике для выявления своих рисков, которые могут привести к развитию различных заболеваний.
"Существуют методы, которые помогают выявить и предотвратить заболевания. К сожалению, не все понимают важность таких мер, как диспансеризация, профилактические осмотры и диспансерное наблюдение. Это те ресурсы, которые позволяют выявить болезнь до того, как она достигнет критической стадии", — заключил Марсель Миннуллин.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.