Всем людям со "слабыми сосудами": по какой причине кровь носом идет?

Отоларинголог Зиркуева назвала переутомление и перегрев причинами носового кровотечения

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно носовые кровотечения являются следствием серьезных заболеваний организма или воздействия внешних факторов, предупредила российский врач-оториноларинголог Асият Зиркуева.

Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

По ее словам, до 90% кровеносных сосудов находится в слизистой носа, в переднем нижнем отделе носовой перегородки, поэтому носовые кровотечения обычно связаны с этой зоной. Существует множество местных и системных причин, вызывающих вытекание крови из носа.

В числе местных причин могут быть ушибы, травмы, наличие инородного тела в полости носа, а также послеоперационные кровотечения, полипы и искривления перегородки носа. К ним также относятся физическое переутомление, прием антикоагулянтов и аспиринсодержащих препаратов. Холодный и сухой воздух также могут спровоцировать носовые кровотечения, так как слизистая носа пересыхает, образуются корки, которые при удалении могут повредить стенки кровеносных сосудов.

Среди более серьезных причин носовых кровотечений могут быть такие заболевания, как артериальная гипертензия, тромбоцитопения, лейкемия, гемофилия (плохая свертываемость крови), а также цирроз и гепатит (заболевания печени). Дефицит витаминов C и A также может привести к плохой свертываемости крови. Особенно важно контролировать содержание витамина K у людей, активно занимающихся спортом и испытывающих серьезные физические нагрузки, подчеркнула Зиркуева.