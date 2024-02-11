Отеки, больное сердце: какие опасности несут за собой крабовые палочки

Терапевт Королева назвала крабовые палочки очень вредным продуктом

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева предостерегла от негативных последствий употребления крабовых палочек для организма человека.

Фото: Openverse by Георгий Виноградов (Georgy Vinogradov) is licensed under CC BY 4.0

Она отметила, что употребление данного продукта может привести к увеличению артериального давления и вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, врач указала, что в составе крабовых палочек часто присутствует рыбный фарш, крахмал и красители, вместо натурального крабового мяса.

Королева подчеркнула, что ожидать от этого продукта такого же количества полезных витаминов и микроэлементов, как от настоящего краба, не стоит.

Кроме того, в составе крабовых палочек присутствует соль, которая может быть опасна для некоторых людей. Например, гипертоникам следует ограничивать употребление данного продукта, так как соль способствует увеличению артериального давления.

Также в составе крабовых палочек содержится усилитель вкуса глутамат натрия, который не рекомендуется для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, данный продукт может быть опасен для людей с непереносимостью рыбы, так как способен вызвать аллергическую реакцию.