Учёные рассказали, сколько чашек кофе в день нужно пить для достижения стройности

Важные результаты влияния некалорийных напитков с кофеином на уровень жира в организме были опубликованы в известном научном журнале BMJ Medicine. Международная группа ученых провела обширное исследование, в рамках которого были изучены показатели десяти тысяч пациентов. Полученные данные позволили сделать вывод, что включение кофеина в рацион значительно снижает индекс массы тела и уменьшает риск развития диабета II типа.
Согласно полученным результатам, употребление четырех чашек кофе в день достаточно для заметного снижения уровня жира в организме. При этом исследователи не обнаружили связи между количеством потребляемого кофе и возникновением заболеваний сердца.
Эксперты отметили, что кофе содержит важные микроэлементы и антиоксиданты, такие как калий, магний и ниацин, необходимые для поддержания здорового обмена веществ. Однако, не стоит рассматривать кофе как магическое средство для решения всех проблем с избыточным весом.
Стоит отметить, что потребление большого количества кофеинсодержащих напитков может оказать негативное воздействие на здоровье. Долгосрочные последствия от употребления таких продуктов пока еще не полностью изучены. Поэтому исследователи пришли к выводу, что кофейная диета не должна рассматриваться как единственный способ борьбы с избыточным весом.
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