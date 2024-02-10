Учёные рассказали, сколько чашек кофе в день нужно пить для достижения стройности

BMJ Medicine: открыт новый способ похудения при помощи кофейной диеты

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важные результаты влияния некалорийных напитков с кофеином на уровень жира в организме были опубликованы в известном научном журнале BMJ Medicine. Международная группа ученых провела обширное исследование, в рамках которого были изучены показатели десяти тысяч пациентов. Полученные данные позволили сделать вывод, что включение кофеина в рацион значительно снижает индекс массы тела и уменьшает риск развития диабета II типа.

Фото: unsplash.com by Nolan Issac nolanissac is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно полученным результатам, употребление четырех чашек кофе в день достаточно для заметного снижения уровня жира в организме. При этом исследователи не обнаружили связи между количеством потребляемого кофе и возникновением заболеваний сердца.

Эксперты отметили, что кофе содержит важные микроэлементы и антиоксиданты, такие как калий, магний и ниацин, необходимые для поддержания здорового обмена веществ. Однако, не стоит рассматривать кофе как магическое средство для решения всех проблем с избыточным весом.

Стоит отметить, что потребление большого количества кофеинсодержащих напитков может оказать негативное воздействие на здоровье. Долгосрочные последствия от употребления таких продуктов пока еще не полностью изучены. Поэтому исследователи пришли к выводу, что кофейная диета не должна рассматриваться как единственный способ борьбы с избыточным весом.