"Чем поужинать, чтобы избавиться от жира на животе": рекомендации врачей

Врачи объяснили, что нужно съесть вечером, чтобы избавиться от жира на животе

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Екатерина Янг в интервью "Российской газете" высказалась по поводу проблем с лишним весом и влияния гормона кортизола на организм. Кортизол, который вырабатывается в период стресса, может приводить к нарушению углеводного обмена, повышению уровня глюкозы и развитию инсулинорезистентности. Частое занятие спортом может не принести ожидаемого результата в борьбе с лишним весом, если не учитывать уровень кортизола в организме.

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Однако существуют продукты питания, которые могут помочь поддерживать фигуру в оптимальном состоянии, особенно при употреблении вечером. По мнению Екатерины Янг, сезонные корнеплоды, включенные в ужин, способны снизить уровень кортизола и улучшить качество сна. Исследования показали, что такой сон может обеспечить человека энергией и утром исключить неприятные сюрпризы в виде ночных пробуждений.

"Голод и гипогликемия вызывают высокое содержание кортизола. Поэтому, если вы часто испытываете стресс, затрудняетесь засыпать или просыпаетесь по ночам, низкоуглеводные диеты не будут эффективными для вас", — отметила Янг.

Согласно ее рекомендации, вместо распространенных продуктов, таких как картошка и макароны, стоит предпочесть на ужин рыбу или кусочек курицы. Эти белковые продукты могут помочь снизить уровень кортизола и поддержать углеводный обмен в оптимальном состоянии.