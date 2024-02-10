Женщины, избегите риска: как бег оказывает колоссальный вред на здоровье прекрасного пола

Опасность развития болезненной невромы Мортона не ограничивается только бегунами, но также может затронуть и женщин, увлеченных игровыми видами спорта, особенно если они предпочитают обувь на высоком каблуке с узким носком в повседневной жизни. Когда речь идет о стремлении к здоровому образу жизни, многие сразу думают о начале беговых тренировок.
Однако необходимо учитывать, что любая физическая активность, включая бег, требует особого внимания. Врачи рекомендуют с самого начала обращать внимание на правильный выбор обуви для занятий спортом. Важно помнить, что помимо положительных аспектов, бег, как и другие виды спорта, могут иметь и негативные последствия.
Например, женщины среднего возраста, увлекающиеся бегом или игровыми видами спорта, подвержены риску развития болезненной невромы Мортона. Это состояние проявляется в виде утолщения между пальцами стопы, в области головок плюсневых костей, которое имеет размеры около 1,5 см в длину и 0,5 см в ширину.
Травматолог-ортопед и врач спортивной медицины Владимир Нечаев объясняет, что неврома Мортона связана с механическим сдавливанием подошвенных нервов. Нервы, проходящие вдоль стопы, могут подвергаться ущемлению, особенно в области между третьим и четвертым пальцами стопы. При продолжительном давлении на нерв развивается воспалительный процесс, сопровождающийся болезненным отеком и образованием невромы.
Развитию этого заболевания способствуют как статические, так и динамические нагрузки на стопу. Статические нагрузки могут возникать при долгом стоянии, особенно при неправильной походке. Динамические нагрузки связаны с продолжительной ходьбой и бегом, когда передняя часть стопы постоянно ударяется о твердую поверхность, что может привести к ущемлению и воспалению нерва.
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