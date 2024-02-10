Женщины, избегите риска: как бег оказывает колоссальный вред на здоровье прекрасного пола

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Врач Нечаев заявил, что бег для женщин может быть опасным

1:58
Здоровье

Опасность развития болезненной невромы Мортона не ограничивается только бегунами, но также может затронуть и женщин, увлеченных игровыми видами спорта, особенно если они предпочитают обувь на высоком каблуке с узким носком в повседневной жизни. Когда речь идет о стремлении к здоровому образу жизни, многие сразу думают о начале беговых тренировок.

Врач Нечаев заявил, что бег для женщин может быть опасным
Фото: flickr.com by Jeff Drongowski from Los Angeles, CA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако необходимо учитывать, что любая физическая активность, включая бег, требует особого внимания. Врачи рекомендуют с самого начала обращать внимание на правильный выбор обуви для занятий спортом. Важно помнить, что помимо положительных аспектов, бег, как и другие виды спорта, могут иметь и негативные последствия.

Например, женщины среднего возраста, увлекающиеся бегом или игровыми видами спорта, подвержены риску развития болезненной невромы Мортона. Это состояние проявляется в виде утолщения между пальцами стопы, в области головок плюсневых костей, которое имеет размеры около 1,5 см в длину и 0,5 см в ширину.

Травматолог-ортопед и врач спортивной медицины Владимир Нечаев объясняет, что неврома Мортона связана с механическим сдавливанием подошвенных нервов. Нервы, проходящие вдоль стопы, могут подвергаться ущемлению, особенно в области между третьим и четвертым пальцами стопы. При продолжительном давлении на нерв развивается воспалительный процесс, сопровождающийся болезненным отеком и образованием невромы.

Развитию этого заболевания способствуют как статические, так и динамические нагрузки на стопу. Статические нагрузки могут возникать при долгом стоянии, особенно при неправильной походке. Динамические нагрузки связаны с продолжительной ходьбой и бегом, когда передняя часть стопы постоянно ударяется о твердую поверхность, что может привести к ущемлению и воспалению нерва.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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