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Секреты здоровых зубов: несколько дельных советов, как сэкономить на лечении

Стоматолог Каримов рассказал, как сэкономить на лечении зубов

1:02
Здоровье

Одно из главных правил, которое помогает сэкономить на стоматологических услугах, заключается в своевременном обращении к специалисту.

Стоматолог Каримов рассказал, как сэкономить на лечении зубов
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач стоматолог-терапевт Сергей Каримов высказывает недоумение по поводу того, что в обществе принято уделять внимание состоянию ногтей и кожи рук, регулярно посещать салоны красоты, но при этом длительное время не появляться на приеме у стоматолога. По мнению эксперта, регулярные профилактические посещения могут предотвратить необходимость в дорогостоящем лечении.

Сергей Каримов подчеркивает, что важно следить за состоянием зубов с самого раннего возраста. Родителям рекомендуется записывать своих детей на прием к стоматологу при необходимости, так как многие проблемы, включая коррекцию прикуса, гораздо легче решить на ранних этапах.

Кроме того, специалист советует обратить внимание на рацион питания, исключив из него газированные напитки, особенно шипучие, а также избегать потребления слишком острых, горьких или слишком соленых продуктов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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