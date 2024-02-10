Секреты здоровых зубов: несколько дельных советов, как сэкономить на лечении

Стоматолог Каримов рассказал, как сэкономить на лечении зубов

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одно из главных правил, которое помогает сэкономить на стоматологических услугах, заключается в своевременном обращении к специалисту.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач стоматолог-терапевт Сергей Каримов высказывает недоумение по поводу того, что в обществе принято уделять внимание состоянию ногтей и кожи рук, регулярно посещать салоны красоты, но при этом длительное время не появляться на приеме у стоматолога. По мнению эксперта, регулярные профилактические посещения могут предотвратить необходимость в дорогостоящем лечении.

Сергей Каримов подчеркивает, что важно следить за состоянием зубов с самого раннего возраста. Родителям рекомендуется записывать своих детей на прием к стоматологу при необходимости, так как многие проблемы, включая коррекцию прикуса, гораздо легче решить на ранних этапах.

Кроме того, специалист советует обратить внимание на рацион питания, исключив из него газированные напитки, особенно шипучие, а также избегать потребления слишком острых, горьких или слишком соленых продуктов.