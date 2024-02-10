Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки и их непредсказуемое поведение: почему питомцы могут проявлять нежелание общаться
Этот кустарник украсит сад красными ягодами
JAMA Dermatology: Привычка грызть ногти может быть заменена на потирание рук
Кремы от пигментных пятен на лице
В Киеве за явили, что на Украине можно мобилизовать максимум лишь 230 тысяч
Терапевт Асанов призывает россиян не переносить ОРВИ на ногах
Эксперты журнала "За рулём" рассказали о нюансах видеосъемки при встрече с инспектором ДПС
Тёплый салат с курицей и овощами — прекрасный вариант ужина
Кокорина назвали лучшим футболистом Кипра 2023 года
Как поправить ЖКТ: врачи назвали лучшие продукты для перистальтики кишечника

Диетолог Бобровский заявил, что йогурт и кефир полезны для пищеварения

0:53
Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский поделился своими мыслями о пользе кисломолочных продуктов. Он отметил, что такие продукты являются ценным источником кальция, витаминов и белка.

Диетолог Бобровский заявил, что йогурт и кефир полезны для пищеварения
Фото: openverse by BarbariSka88 is licensed under CC0 1.0

Бобровский подчеркнул, что йогурт и кефир содержат живые бактерии, которые благотворно влияют на состояние микрофлоры кишечника, способствуя укреплению здоровья.

Также врач отметил полезность творога различных сортов, который также является хорошим источником кальция и белка.

Однако, по словам Бобровского, не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Он рекомендует обращать внимание на состав продуктов и выбирать те, которые содержат минимальное количество сахара, красителей, консервантов и добавок с аббревиатурой "Е".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
Туристка из России назвала пять стран, где особо радушны к россиянам
Непокорные и ласковые: сильные породы кошек с уникальным характером
В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Последние материалы
Тёплый салат с курицей и овощами — прекрасный вариант ужина
Кокорина назвали лучшим футболистом Кипра 2023 года
Как легко приучить котенка к лотку: проверенные методы
Как избавиться от хрена на участке?
Эксперты назвали оптимальный диапазон рабочей температуры двигателя автомобиля
Nature: Ученые США обнаружили способность металла к самовосстановлению
Стоматолог Рокниан заявил, что состояние рта может быть индикатором сахарного диабета
Музыкальный критик Бабичев объяснил причину отмены концертов Кристины Орбакайте в России
Физиономист Воеводина: Путин смог расположить к себе Карлсона
Дачнику на заметку: речной песок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников