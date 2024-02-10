Как поправить ЖКТ: врачи назвали лучшие продукты для перистальтики кишечника

Диетолог Бобровский заявил, что йогурт и кефир полезны для пищеварения

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский поделился своими мыслями о пользе кисломолочных продуктов. Он отметил, что такие продукты являются ценным источником кальция, витаминов и белка.

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Бобровский подчеркнул, что йогурт и кефир содержат живые бактерии, которые благотворно влияют на состояние микрофлоры кишечника, способствуя укреплению здоровья.

Также врач отметил полезность творога различных сортов, который также является хорошим источником кальция и белка.

Однако, по словам Бобровского, не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Он рекомендует обращать внимание на состав продуктов и выбирать те, которые содержат минимальное количество сахара, красителей, консервантов и добавок с аббревиатурой "Е".