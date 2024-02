Забудьте о простуде: врачи назвали ягоду, отвар которой наград организм крепким иммунитетом

Шиповник, род растений из семейства Розовые, содержит множество ценных питательных компонентов, включая витамины С, Р, каротиноиды, флавоноиды, пектин и органические кислоты.

