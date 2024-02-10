Забудьте о простуде: врачи назвали ягоду, отвар которой наград организм крепким иммунитетом

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Терапевт Голотиной рассказала, что отвар шиповника имеет общеукрепляющее и противовоспалительное свойства

Здоровье

Шиповник, род растений из семейства Розовые, содержит множество ценных питательных компонентов, включая витамины С, Р, каротиноиды, флавоноиды, пектин и органические кислоты.

Терапевт Голотиной рассказала, что отвар шиповника имеет общеукрепляющее и противовоспалительное свойства
Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.

В свете этого, употребление его плодов имеет высокую ценность, особенно в зимнее время, согласно заявлению российского терапевта Ирины Голотиной, которая перечислила различные заболевания, при которых следует использовать отвар из шиповника.

По мнению эксперта, отвар из шиповника оказывает общеукрепляющее, гемостатическое, желчегонное и диуретическое воздействие. Кроме того, он обладает противовоспалительными свойствами. Настой из плодов или чай с шиповником рекомендуется при признаках простуды, так как он способствует укреплению организма против инфекций. Этот напиток также благотворно влияет на пищеварение, обмен веществ и помогает смягчить менструальные боли у женщин.

Существует мнение о том, что шиповник полезен для восстановления мужской потенции, однако эксперт отмечает, что научных исследований, подтверждающих этот факт, на данный момент нет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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