Забудьте о простуде: врачи назвали ягоду, отвар которой наград организм крепким иммунитетом

Шиповник, род растений из семейства Розовые, содержит множество ценных питательных компонентов, включая витамины С, Р, каротиноиды, флавоноиды, пектин и органические кислоты.
В свете этого, употребление его плодов имеет высокую ценность, особенно в зимнее время, согласно заявлению российского терапевта Ирины Голотиной, которая перечислила различные заболевания, при которых следует использовать отвар из шиповника.
По мнению эксперта, отвар из шиповника оказывает общеукрепляющее, гемостатическое, желчегонное и диуретическое воздействие. Кроме того, он обладает противовоспалительными свойствами. Настой из плодов или чай с шиповником рекомендуется при признаках простуды, так как он способствует укреплению организма против инфекций. Этот напиток также благотворно влияет на пищеварение, обмен веществ и помогает смягчить менструальные боли у женщин.
Существует мнение о том, что шиповник полезен для восстановления мужской потенции, однако эксперт отмечает, что научных исследований, подтверждающих этот факт, на данный момент нет.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.