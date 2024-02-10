"Лежачий полицейский" может навредить беременной женщине, стало известно, каким образом

Во время прохождения автомобилем препятствия, вызывающего необходимость замедлить скорость, пассажиры на короткое время подвергаются специфическому ускорению и вибрации.
Ученые в своем исследовании сосредоточились на изучении эффекта этих факторов на женщину, находящуюся на третьем триместре беременности с плодом в положении головного предлежания.
"Наше исследование в первую очередь направлено на изучение воздействия внезапного ускорения на беременных женщин", — сказал профессор Хади Мохаммади из Университета Британской Колумбии
Инженеры разработали теоретические биомеханические модели, используя данные, полученные во время проведения краш-тестов автомобилей, а также информацию о физических и физиологических особенностях беременных женщин. Они учли разные скорости движения автомобиля и высоты "лежачих полицейских".
"Мы учли все эти факторы, чтобы обеспечить полноту модели, отражающей реакции беременной женщины и плода в реальных условиях", — пояснил Мохаммади.
Результаты моделирования показали, что слишком высокая скорость при прохождении "лежачего полицейского" может повысить давление амниотической жидкости, защищающей плод. Это может привести к небольшим повреждениям головного мозга и аномальному ускорению сердечного ритма плода. У женщины во время беременности такие вибрации могут вызвать сокращения матки, боль в животе, усиление активности матки и, возможно, другие осложнения.
На основании результатов моделирования ученые рекомендуют беременным женщинам и их водителям автомобилей снижать скорость до 41 км/ч или, лучше, до 25 км/ч перед прохождением "лежачего полицейского", чтобы предотвратить потенциальный вред для плода и будущей матери.
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