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"Лежачий полицейский" может навредить беременной женщине, стало известно, каким образом

Профессор Мохаммади заявил, что проезд "лежачего полицейского" на скорости вреден беременным

1:47
Здоровье

Во время прохождения автомобилем препятствия, вызывающего необходимость замедлить скорость, пассажиры на короткое время подвергаются специфическому ускорению и вибрации.

Профессор Мохаммади заявил, что проезд "лежачего полицейского" на скорости вреден беременным
Фото: wikimedia. org by Z22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ученые в своем исследовании сосредоточились на изучении эффекта этих факторов на женщину, находящуюся на третьем триместре беременности с плодом в положении головного предлежания.

"Наше исследование в первую очередь направлено на изучение воздействия внезапного ускорения на беременных женщин", — сказал профессор Хади Мохаммади из Университета Британской Колумбии

Инженеры разработали теоретические биомеханические модели, используя данные, полученные во время проведения краш-тестов автомобилей, а также информацию о физических и физиологических особенностях беременных женщин. Они учли разные скорости движения автомобиля и высоты "лежачих полицейских".

"Мы учли все эти факторы, чтобы обеспечить полноту модели, отражающей реакции беременной женщины и плода в реальных условиях", — пояснил Мохаммади.

Результаты моделирования показали, что слишком высокая скорость при прохождении "лежачего полицейского" может повысить давление амниотической жидкости, защищающей плод. Это может привести к небольшим повреждениям головного мозга и аномальному ускорению сердечного ритма плода. У женщины во время беременности такие вибрации могут вызвать сокращения матки, боль в животе, усиление активности матки и, возможно, другие осложнения.

На основании результатов моделирования ученые рекомендуют беременным женщинам и их водителям автомобилей снижать скорость до 41 км/ч или, лучше, до 25 км/ч перед прохождением "лежачего полицейского", чтобы предотвратить потенциальный вред для плода и будущей матери.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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