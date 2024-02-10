Почему стоит обратить внимание на органические продукты: рекомендация врачей

Врачи назвали органические продукты полезнее обычных

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно российскому законодательству, органическими считаются продукты, которые выращиваются без применения пестицидов, химических удобрений, антибиотиков, стимуляторов роста и генной инженерии.

Фото: openverse.org by Teresa Trimm is licensed under CC BY-SA 2.0.

Также продукты не могут быть классифицированы как органические, если они выращены методом гидропоники. Кроме того, упаковка органических продуктов должна быть экологически безопасной и не загрязнять продукты или окружающую среду.

Чем отличаются органические продукты от обычных? Органическая пища фактически содержит меньше пестицидов. Уже в 2003 году ученые обнаружили, что у детей, употребляющих органическую пищу, содержание этих веществ в их моче значительно ниже, чем у тех, кто употребляет обычные продукты. Кроме того, органическая пища может содержать меньше других вредных веществ, таких как кадмий.

Содержат ли органические продукты больше полезных веществ? Первоначальные исследования по этому вопросу не дали определенного ответа. Однако позднее ученые пришли к выводу, что органические продукты содержат больше фосфора и антиоксидантов, а органическое молоко богаче полезными жирами.

Принесут ли органические продукты дополнительную пользу для здоровья? На сегодняшний день нет достаточных научных данных для однозначного ответа на этот вопрос. Даже глава Национальной органической программы Министерства сельского хозяйства США отказывается делать утверждения о влиянии органической пищи на здоровье.

Многолетние исследования не привели к однозначному выводу о том, улучшает ли употребление органической пищи здоровье. Возможно, что количество пестицидов в обычных продуктах не настолько высоко, чтобы их снижение оказало заметный эффект на здоровье.

Исследования, связывающие употребление органической пищи с улучшением здоровья, в основном имеют эпидемиологическую природу. Например, французское исследование, проведенное в 2018 году, показало, что у людей, потребляющих органическую пищу, риск развития рака ниже на 25%. Однако нужны дополнительные исследования для подтверждения этих результатов.

Таким образом, если ваш бюджет не позволяет вам приобретать органические продукты, нет причин для беспокойства. Важно следить за здоровым рационом, включая в него фрукты и овощи, независимо от того, являются ли они органическими или нет.