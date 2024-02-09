Неочевидная опасность: домашняя пыль может вызвать рак

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Guardian: вещества, содержащиеся в пыли, ведут к раку и гормональным нарушениям

1:28
Здоровье

Кроме облезшей кожи, волос, перхоти и пыльцы, вред которых лишь в том, что они вызывают раздражение дыхательных путей, ученые нашли в пыли вечные химикаты перфторированные химические вещества (ПФАС), передаёт The Guardian.

Guardian: вещества, содержащиеся в пыли, ведут к раку и гормональным нарушениям
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Они используются для пропитки водонепроницаемых и пятновыводящих тканей. Химикаты способны провоцировать онкологические недуги и нарушения гормонального фона как у взрослых, так и у детей.

Также в пыли много антипиренов и фталатов. Для первых источниками являются старая мебель из пенопласта, а для вторых — пластмасса и освежители воздуха. Пыль также может содержать свинец, асбест, плесень и микропластик.

Поэтому так важно регулярно пылесосить и мыть полы, которые могут быть основными источниками пыли в помещении. Очищать поверхности, мебель и другие предметы в доме. При выборе пылесоса стоит обратить внимание на его фильтрационную систему, чтобы улавливать возможно большее количество мелких частиц пыли. Также можно пользоваться салфетками или тряпками, обработанными антистатическими средствами, чтобы притягивать пыль и предотвращать ее выпадение на другие поверхности. Также важно регулярно чистить и обновлять фильтры вентиляционной системы, кондиционеров и других подобных устройств, чтобы они не распространяли пыль по помещению.

Уделяя внимание этим шагам, можно значительно уменьшить количество пыли в своем доме и создать более здоровую среду проживания.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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