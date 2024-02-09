Паразиты в консервах: через мясо дичи можно заразиться опасной болезнью

Паразитолог Бартули рассказал об опасности консервов с мясом диких животных

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы на полках магазинов стали чаще появляться консервы с диким мясом, причем по довольно низким ценам. Это вызывает у потребителей множество вопросов и опасений относительно безопасности такого мяса и его возможного низкого качества.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

На эти вопросы отвечал врач-паразитолог Эдуард Бартули в интервью с Общественной Службой Новостей.

"Прежде всего, необходимо иметь информацию о производителях и поставщиках таких продуктов. Важно знать, как производится контроль за производством этих консервов, какие компании осуществляют проверку качества, и регулируется ли этот процесс государством или нет," — отметил специалист.

Бартули подчеркнул, что в России существуют ГОСТы, и если они соблюдаются, то дичь можно считать безопасной для употребления.

Однако, он также указал на больший риск заражения от дикого мяса по сравнению с обычным фермерским мясом.

"Мясо животных-падальщиков, таких как медвежатина и лосятина, песцы, лисы, зайцы, может быть заражено трихинеллёзом. В определенные периоды времени у них это заболевание может проявляться особенно ярко, но затем существуют определенные периоды, когда эти животные не представляют опасности, либо трихинеллы находятся в малоактивном состоянии," — пояснил специалист.

Эдуард Бартули рекомендует быть более осторожными и избегать употребления консервированной дичи.

Кроме того, он выразил мнение относительно повышенной доступности таких продуктов в последнее время.

"Мне кажется, что это скорее маркетинговый ход. Целью может быть переориентация потребителей с птицы, которая, по слухам, содержит антибиотики, и мяса с гормонами на дичь. Ведь дичь, как правило, растет на свежем воздухе, на открытых пастбищах. Однако многие забывают о возможности заражения трихинеллёзом," — добавил специалист.