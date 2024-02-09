Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шорт-трекист Елистратов мечтает выступить на ОИ, но не хочет предавать своё государство
Какие опасности могут поджидать туристов в гостиничном номере
Как понять, что пробег скручен: не игнорируйте три явных признака при покупке подержанного авто
Красивый салат на День святого Валентина в форме сердца
Блохи у кошек: распространенные мифы и правда о профилактике
Названы четыре причины для использования газет при наклейке обоев
Реаниматологи назвали панику и измерение пульса самыми главными ошибками при первой помощи
Барбарис — стильный кустарник для ландшафтного дизайна
Певицу Светлану Лободу обвиняют в подделке документов
Паразиты в консервах: через мясо дичи можно заразиться опасной болезнью

Паразитолог Бартули рассказал об опасности консервов с мясом диких животных

1:55
Здоровье

В последние годы на полках магазинов стали чаще появляться консервы с диким мясом, причем по довольно низким ценам. Это вызывает у потребителей множество вопросов и опасений относительно безопасности такого мяса и его возможного низкого качества.

Паразитолог Бартули рассказал об опасности консервов с мясом диких животных
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

На эти вопросы отвечал врач-паразитолог Эдуард Бартули в интервью с Общественной Службой Новостей.

"Прежде всего, необходимо иметь информацию о производителях и поставщиках таких продуктов. Важно знать, как производится контроль за производством этих консервов, какие компании осуществляют проверку качества, и регулируется ли этот процесс государством или нет," — отметил специалист.

Бартули подчеркнул, что в России существуют ГОСТы, и если они соблюдаются, то дичь можно считать безопасной для употребления.

Однако, он также указал на больший риск заражения от дикого мяса по сравнению с обычным фермерским мясом.

"Мясо животных-падальщиков, таких как медвежатина и лосятина, песцы, лисы, зайцы, может быть заражено трихинеллёзом. В определенные периоды времени у них это заболевание может проявляться особенно ярко, но затем существуют определенные периоды, когда эти животные не представляют опасности, либо трихинеллы находятся в малоактивном состоянии," — пояснил специалист.

Эдуард Бартули рекомендует быть более осторожными и избегать употребления консервированной дичи.

Кроме того, он выразил мнение относительно повышенной доступности таких продуктов в последнее время.

"Мне кажется, что это скорее маркетинговый ход. Целью может быть переориентация потребителей с птицы, которая, по слухам, содержит антибиотики, и мяса с гормонами на дичь. Ведь дичь, как правило, растет на свежем воздухе, на открытых пастбищах. Однако многие забывают о возможности заражения трихинеллёзом," — добавил специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Специалист Муравьева Татьяна
Проводит диагностику и лечение инфекционных заболеваний, в том числе коклюша, энцефалита, скарлатины, ботулизма, тифа, малярии, дизентерии и т.д. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, желчекаменной болезни, дисбактериоза.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Генерал Сырский. Путь от советского офицера до националиста Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Последние материалы
Под Харьковом ВС РФ опять уничтожили наёмников: итальянцы, французы и немцы
Почему животные также могут испытывать ревность: понимаем их эмоции
Японские ученые разработали эффективное и безопасное средство от комаров
Какую грубую ошибку зимой допускают водители
Как вернуть форму после родов и устранить диастаз: хирург отвечает на основные вопросы об абдоминопластике
Профессор Франклин заявил, что уборка снега зимой может привести к проблемам с сердцем
ВС РФ лишили ВСУ связи Starlink в Авдеевке. Нарушено централизованное управление
Новый главком ВСУ Сырский отдал все полномочия ставке Генштаба
Бутелуа — прекрасное украшение для сада
Лосось в тартаре с авокадо — прекрасное блюдо на 14 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников