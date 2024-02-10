Этот напиток спасет от деменции: самое главное — начать вовремя пить

Врач Денисова заявила, что какао снизит риск деменции после 65 лет

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление одной-двух чашек какао в день может снизить вероятность возникновения деменции и других заболеваний головного мозга. Кроме того, регулярное употребление этого напитка способствует нормализации уровня холестерина и предотвращает образование тромбов. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова разъясняет секрет полезных свойств какао.

Фото: wikimedia.org by PICSELI picseli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Секрет заключается в полифенолах, содержащихся в какао. Полифенолы, являющиеся антиоксидантами, улучшают работу мелких кровеносных сосудов мозга, нормализуют уровень холестерина крови и поддерживают жидкое состояние крови, что помогает предотвратить образование тромбов. Проблемы с сосудами часто становятся фактором риска развития деменции.

Полезнее всего употреблять напиток, приготовленный из натурального какао-порошка, а не из растворимого. Таким образом, можно контролировать содержание сахара и жира. Тем не менее, людям с подагрой не рекомендуется употреблять какао слишком часто из-за возможного увеличения уровня мочевой кислоты в крови. Также следует ограничить употребление напитка людям с избыточным весом, так как он калорийный, особенно в сочетании с молоком и сахаром.

Для людей, страдающих гастритом с повышенной кислотностью или язвенной болезнью 12-перстной кишки, рекомендуется употреблять какао с коровьим или козьим молоком, что может смягчить действие напитка на слизистую оболочку желудка.