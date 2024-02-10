Как определить суицидальные тенденции у подростка: советы эксперта о том, как спасти своего ребенка

Психолог Иванова назвала причины детского и подросткового суицида

3:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Последнее время наблюдается учащение случаев суицидов среди подростков. Одной из предполагаемых причин называют "игры смерти". Педагог-психолог Алена Иванова рассказывает, какие дети более подвержены этому влиянию и как можно распознать психологические проблемы у ребенка.

Фото: wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Иванова отмечает, что суицидальные мысли чаще всего возникают у подростков от 15 лет. Тем не менее, в последние годы такие наклонности проявляются и у более молодых детей.

Переходный возраст сопровождается множеством изменений на эмоциональном, физическом и социальном уровнях, что может способствовать усилению тревожных состояний и депрессии, по словам специалиста.

Она указывает на несколько факторов, которые увеличивают риск суицидального поведения:

Эмоциональные и психологические аспекты:

Проблемы в школе, тревожность, депрессия, конфликты с семьей или друзьями могут ухудшить эмоциональное состояние и привести к мыслям о самоубийстве.

Биологические факторы:

Нарушения химического баланса в мозге и наследственность могут увеличить риск суицидального поведения.

Социальные факторы:

Проблемы в отношениях с друзьями, семьей, одноклассниками могут вызвать депрессию или стресс.

Употребление алкоголя или наркотиков также повышает вероятность суицидальных мыслей.

Подростки подвержены влиянию, и кураторы в социальных сетях используют различные методы манипуляции, такие как психологическое давление, шантаж и запугивание, что может вызывать тревогу, стресс, депрессию и мысли о самоубийстве. Однако кураторы в соцсетях — не единственная причина суицидальных мыслей.

Появление суицидальных мыслей может быть обусловлено психологическими, семейными, эмоциональными и социальными факторами.

Важно, чтобы родители обращали внимание на изменения в поведении ребенка и замечали сигналы, указывающие на проблемы. Раннее обращение за поддержкой и профессиональной помощью помогут ребенку справиться с трудностями и предотвратить трагические последствия.

Травматические события также могут стать причиной суицидальных мыслей.

Иванова перечисляет общие характеристики, по которым можно определить опасные тенденции:

Подростки с низкой самооценкой и нестабильным эмоциональным состоянием могут быть более подвержены влиянию и манипуляциям

Дети и подростки, страдающие повышенной тревожностью, депрессией или другими психическими расстройствами

Те, у кого мало друзей или недостаточно поддержки в семье

Подростки, сталкивавшиеся с насилием

Иванова призывает информировать родителей и детей о признаках депрессии, чтобы своевременно обращаться за помощью к специалистам. Создание поддерживающей среды и распространение культуры заботы помогут снизить чувство одиночества, которое является одной из причин самоубийств. Важно открыто обсуждать чувства и эмоции.

Помощь подросткам в овладении навыками управления стрессом и эмоциональной регуляции также может снизить риск суицидального поведения, считает психолог.

Профилактика суицидального поведения должна включать сотрудничество всех сфер общества — семьи, школы, правоохранительных органов, здравоохранения и общественности в целом.