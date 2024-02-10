Как определить суицидальные тенденции у подростка: советы эксперта о том, как спасти своего ребенка

Последнее время наблюдается учащение случаев суицидов среди подростков. Одной из предполагаемых причин называют "игры смерти". Педагог-психолог Алена Иванова рассказывает, какие дети более подвержены этому влиянию и как можно распознать психологические проблемы у ребенка.
Иванова отмечает, что суицидальные мысли чаще всего возникают у подростков от 15 лет. Тем не менее, в последние годы такие наклонности проявляются и у более молодых детей.
Переходный возраст сопровождается множеством изменений на эмоциональном, физическом и социальном уровнях, что может способствовать усилению тревожных состояний и депрессии, по словам специалиста.
Проблемы в школе, тревожность, депрессия, конфликты с семьей или друзьями могут ухудшить эмоциональное состояние и привести к мыслям о самоубийстве.
Нарушения химического баланса в мозге и наследственность могут увеличить риск суицидального поведения.
Проблемы в отношениях с друзьями, семьей, одноклассниками могут вызвать депрессию или стресс.
Употребление алкоголя или наркотиков также повышает вероятность суицидальных мыслей.
Подростки подвержены влиянию, и кураторы в социальных сетях используют различные методы манипуляции, такие как психологическое давление, шантаж и запугивание, что может вызывать тревогу, стресс, депрессию и мысли о самоубийстве. Однако кураторы в соцсетях — не единственная причина суицидальных мыслей.
Появление суицидальных мыслей может быть обусловлено психологическими, семейными, эмоциональными и социальными факторами.
Важно, чтобы родители обращали внимание на изменения в поведении ребенка и замечали сигналы, указывающие на проблемы. Раннее обращение за поддержкой и профессиональной помощью помогут ребенку справиться с трудностями и предотвратить трагические последствия.
Травматические события также могут стать причиной суицидальных мыслей.
Иванова призывает информировать родителей и детей о признаках депрессии, чтобы своевременно обращаться за помощью к специалистам. Создание поддерживающей среды и распространение культуры заботы помогут снизить чувство одиночества, которое является одной из причин самоубийств. Важно открыто обсуждать чувства и эмоции.
Помощь подросткам в овладении навыками управления стрессом и эмоциональной регуляции также может снизить риск суицидального поведения, считает психолог.
Профилактика суицидального поведения должна включать сотрудничество всех сфер общества — семьи, школы, правоохранительных органов, здравоохранения и общественности в целом.
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