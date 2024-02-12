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Флеболог Гаврилов рассказал, как лечить заболевания вен: визит к специалисту и коррекция образа жизни

Флеболог Гаврилов рекомендовал не вести самолечение заболеваний вен

2:42
Здоровье

Какие наиболее распространённые заболевания вен и как их лечить? Об этом рассказал врач-хирург высшей категории, проктолог, эндоскопический хирург, доцент кафедры общей хирургии № 1 ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера (Пермь), руководитель центра проктологии и флебологии, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов.

Флеболог Гаврилов рекомендовал не вести самолечение заболеваний вен
Фото: Wikipedia by Jackerhack is licensed under CC BY-SA 2.5

Существуют два типа сосудов: артерии и вены, с различной структурой и функциями. Артерии переносят кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами, от сердца ко всем органам, а вены возвращают ее обратно к сердцу. Кровь в венах циркулирует иначе ввиду наличия специальных клапанов, задерживающих её движение вниз. Основные проблемы с венами связаны с нарушением функции этих клапанов, что приводит к обратному току крови.

Главные проблемы, связанные с хроническими заболеваниями вен, - варикозное расширение (страдает каждый десятый человек) и тромбоз, образование сгустков крови внутри вен. Все осложнения (венозные отеки, язвы, экземы) связаны с этими проблемами.

Геморрой считается той же проблемой, что и варикоз, хотя геморроидальные узлы не являются венами. Однако объединять оба эти заболевания логично, так как основой геморроя является варикозное расширение вен, из которых происходит отток крови. Узлы увеличиваются при снижении оттока крови.

Прямохождение играет ключевую роль в развитии варикоза и геморроя, создавая дополнительное давление в венах. Наследственность также важна, передается ген, влияющий на эластичность тканей прямой кишки.

Первые признаки варикоза: утомляемость ног, ощущение тяжести, сосудистые звездочки или расширенные вены. Начальные признаки геморроя: болевые ощущения, зуд, жжение, кровотечения из заднего прохода.

Самолечение не рекомендуется. Важно обращаться к врачу, так как препараты и методы лечения могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей.

Коррекция образа жизни играет важную роль в лечении обоих заболеваний. Важно снизить избыточный вес, исключить тяжелые нагрузки, наладить питание и питьевой режим для снижения риска запоров.

Местные препараты могут облегчить симптомы варикоза и геморроя, но их эффективность ограничена. Для внутреннего лечения назначаются флеботоники, улучшающие возврат крови по венам.

Препараты должны приниматься длительно, особенно при отсутствии изменений в образе жизни. Рекомендуется прием венотоников по курсам, дважды в год, сообщает aif.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
Специалист Данилов Андрей
Специалист в абдоминальной хирургии, проктологии, флебологии, герниологии, работает в хирургии желчевыводящей системы с использование малоинвазивных пособий, имеет обширную герниологическую практику с использованием аллопластики, опыт работы в экстренной хирургии, опыт амбулаторной хирургии с использованием современных технологий.
Специалист Соттаева Валентина
Проводит оперативное лечение всех видов колопроктологических заболеваний, таких как: геморрой, свищи, острое и хроническое воспаление эпителиального копчикового хода, кондиломы, полипы, ректоцеле
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