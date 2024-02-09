Что будет, если не чистить зубы перед завтраком, рассказал стоматолог

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Стоматолог Золотницкий рассказал, нужно ли чистить зубы перед завтраком

2:00
Здоровье

Рекомендации по уходу за зубами и полостью рта, представленные главным внештатным специалистом-стоматологом Депздрава Москвы Игорем Золотницким, включают в себя следующие аспекты. Для поддержания здоровья зубов рекомендуется чистить зубы утром до завтрака и использовать ополаскиватель после еды. Существует некоторое разногласие среди экспертов относительно того, когда именно лучше проводить утреннюю чистку зубов — до или после завтрака.

Стоматолог Золотницкий рассказал, нужно ли чистить зубы перед завтраком
Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Многие специалисты сходятся во мнении, что предпочтительнее чистить зубы до завтрака. Это связано с удалением зубного налета до приема пищи, так как еда может способствовать развитию бактерий в полости рта, что, в свою очередь, усиливает процесс разрушения эмали зуба. После еды также рекомендуется использовать ополаскиватель.

Вечернюю чистку зубов следует проводить после последнего приема пищи перед сном, что помогает снизить риск развития кариеса. Зубной налет является основной причиной кариеса и воспаления десен, так как представляет собой микробную пленку на поверхности зуба, которая может превратиться в кариесогенную.

Неправильная чистка или пропуск чистки зубов может привести к образованию плотного налета, который трудно удалить самостоятельно, и в таком случае необходима помощь стоматолога для профессиональной гигиены полости рта.

Средства гигиены, такие как щетка, паста, зубная нить или ершики, лучше выбирать совместно со специалистом в зависимости от состояния полости рта. Рекомендуется также использование ирригатора в некоторых случаях.

Избежать неприятного запаха изо рта по утрам возможно путем тщательной чистки зубов перед сном, так как остатки пищи могут способствовать размножению бактерий, вызывающих неприятный запах.

Всего несколько минут ухода за зубами в день позволят сохранить зубы и десны здоровыми, избежать необходимости лечения и посещать стоматолога только для профессиональной чистки полости рта, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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