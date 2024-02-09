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"Не навредить здоровью". Главные советы доктора-кардиолога для посещения бани

Кардиолог Конев призвал мерить давление до и после парной в бане

1:59
Здоровье

Врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев делится с читателями Pravda.Ru главными правилами банного дня.

Кардиолог Конев призвал мерить давление до и после парной в бане
Фото: Own work by Nikowsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В парную - не на весь день, из жара в мороз - осторожно. Баня приносит несомненную пользу, говорит врач, но, пользоваться этим методом оздоровления нужно с умом.

"Самое главное — соблюдать элементарные правила. В идеале было бы проверить давление до и после парной. И если давление повышается после парной, то это нормально. А если начинает снижаться, то это уже перепарился. Так никто не делает, к сожалению. Чтобы не было слабости, дурноты не возникало после парной, мелькания мушек перед глазами. Вот это самое главное", — напоминает кардиолог.

Любителям попариться при проблемах со здоровьем Юрий Конев советует быть ещё осторожнее.

"Лицам с повышенным артериальным давлением, с сердечными болезнями, особенно аккуратно посещать парную. Потому что возможны различные осложнения в виде сосудистого спазма, а потом, наоборот, расслабления и дилатации. Поэтому лицам с какими-то имеющимися заболеваниями все-таки лучше в парную не ходить. Холодовые процедуры, в прорубь или в снег окунуться, это совершенно не нужно для лиц, страдающих какими-либо заболеваниями. И если есть какие- то простудные элементы, ни в коем случае в баню нельзя ходить. Я имею в виду в виде герпеса, всякие высыпания", — говорит эксперт.

Собеседник нашего издания даёт и ещё несколько советов по безопасному и полезному для здоровья посещению бани.

"Часто и много заходить в парную нельзя. Раз, два — это вполне достаточно. А у нас же есть люди, которые не знают меры и в парной сидят подолгу. Некоторые идут на рекорд, начинают соревноваться, кто дольше просидит, кто больше поддаст парку. И алкоголь нежелателен. Всё-таки лучше чай", — уверен эксперт.

 

 

Как правильно париться в бане
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
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