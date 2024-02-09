Как определить, что сердечко шалит: врачи назвали главные признаки

Хирург Лахмай назвал резкую боль за грудиной и высокое давление симптомами ишемической болезни сердца

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает ведущее место среди сердечно-сосудистых заболеваний в России, и за последние годы она стала заметно моложе, поражая людей в возрасте 35-40 лет.

Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сердечно-сосудистый хирург из "СМ-Клиники" Кирилл Лахмай рассказал какие факторы способствуют развитию этого заболевания и какие симптомы могут вызвать подозрение на его наличие.

Врач привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым заболеваемость ИБС в мире выросла почти в пять раз за период с 2000 по 2023 год.

"Ишемическая болезнь сердца развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, вследствие атеросклероза сосудов: бляшки, образующиеся на стенках коронарных артерий, приводят к их закупорке, что нарушает кровоток и вызывает кислородное голодание. Прогрессирование болезни может привести к серьезным осложнениям, включая инфаркт миокарда (острую форму ишемии) и даже смерть", — объяснил Лахмай.

Он отметил симптомы ИБС, включающие острую резкую боль за грудиной, распространяющуюся в левую руку или под лопатку, сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и усталость.

Это типичные проявления острой формы болезни. При хронической ишемии (стенокардии) боль менее выраженная, возникающая приступами, сопровождается постоянной одышкой и изменениями артериального давления.

К факторам риска развития ИБС Лахмай отнес повышенное артериальное давление, уровень "плохого" холестерина в крови (липопротеины низкой плотности), пол пациента (чаще всего мужчины страдают ишемией), наследственность (болезнь передается по мужской линии), сахарный диабет и избыточный вес.

"Некоторые из этих факторов, такие как наследственность, не поддаются контролю, но мы можем предотвратить развитие болезни и ее осложнения, придерживаясь простых мер профилактики", — подчеркнул врач.

Он отметил, что к таким мерам относятся сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек и своевременная диагностика, которую следует проходить ежегодно, даже если нет явных симптомов.