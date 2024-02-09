Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турбированные двигатели: преимущества и недостатки в условиях российской зимы
ВСУ использовали дроны-камикадзе для атаки бригады энергетиков
Инновации на СВО: 56-я мотопехотная бригада ВСУ представила новые тактические разработки
Глава "Росчайкофе" Чантурия: чай в России подделать невозможно
МИД Германии: министр Бербок "не знала" о нацистском прошлом своего деда
Не будет ни одной царапины: как правильно чистить автомобиль от снега и льда
Phys: Низкий голос у мужчин связан с эволюционной конкуренцией за партнерш
Пять процедур, которые приподнимут уголки глаз и губ
На Украине уволен начальник Генштаба ВСУ
Как определить, что сердечко шалит: врачи назвали главные признаки

Хирург Лахмай назвал резкую боль за грудиной и высокое давление симптомами ишемической болезни сердца

2:16
Здоровье

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает ведущее место среди сердечно-сосудистых заболеваний в России, и за последние годы она стала заметно моложе, поражая людей в возрасте 35-40 лет.

Хирург Лахмай назвал резкую боль за грудиной и высокое давление симптомами ишемической болезни сердца
Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сердечно-сосудистый хирург из "СМ-Клиники" Кирилл Лахмай рассказал какие факторы способствуют развитию этого заболевания и какие симптомы могут вызвать подозрение на его наличие.

Врач привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым заболеваемость ИБС в мире выросла почти в пять раз за период с 2000 по 2023 год.

"Ишемическая болезнь сердца развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, вследствие атеросклероза сосудов: бляшки, образующиеся на стенках коронарных артерий, приводят к их закупорке, что нарушает кровоток и вызывает кислородное голодание.

Прогрессирование болезни может привести к серьезным осложнениям, включая инфаркт миокарда (острую форму ишемии) и даже смерть", — объяснил Лахмай.

Он отметил симптомы ИБС, включающие острую резкую боль за грудиной, распространяющуюся в левую руку или под лопатку, сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и усталость.

Это типичные проявления острой формы болезни. При хронической ишемии (стенокардии) боль менее выраженная, возникающая приступами, сопровождается постоянной одышкой и изменениями артериального давления.

К факторам риска развития ИБС Лахмай отнес повышенное артериальное давление, уровень "плохого" холестерина в крови (липопротеины низкой плотности), пол пациента (чаще всего мужчины страдают ишемией), наследственность (болезнь передается по мужской линии), сахарный диабет и избыточный вес.

"Некоторые из этих факторов, такие как наследственность, не поддаются контролю, но мы можем предотвратить развитие болезни и ее осложнения, придерживаясь простых мер профилактики", — подчеркнул врач.

Он отметил, что к таким мерам относятся сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек и своевременная диагностика, которую следует проходить ежегодно, даже если нет явных симптомов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан"
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Об этом должен знать каждый огородник: как и чем поливать рассаду
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
Армия США закрыла проект скоростного вертолёта FARA из-за Украины Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
Сводка с фронта: в Авдеевке жёсткие городские бои, в Крынках уничтожена РСЗО HIMARS
Владельцы новых внедорожников Tank 500 массово жалуются на качество машины. Почему автомобиль вызывает бурю эмоций?
Владельцы новых внедорожников Tank 500 массово жалуются на качество машины. Почему автомобиль вызывает бурю эмоций?
Последние материалы
Турбированные двигатели: преимущества и недостатки в условиях российской зимы
Хирург Лахмай назвал резкую боль за грудиной и высокое давление симптомами ишемической болезни сердца
ВСУ использовали дроны-камикадзе для атаки бригады энергетиков
Инновации на СВО: 56-я мотопехотная бригада ВСУ представила новые тактические разработки
Глава "Росчайкофе" Чантурия: чай в России подделать невозможно
МИД Германии: министр Бербок "не знала" о нацистском прошлом своего деда
Не будет ни одной царапины: как правильно чистить автомобиль от снега и льда
Phys: Низкий голос у мужчин связан с эволюционной конкуренцией за партнерш
Пять процедур, которые приподнимут уголки глаз и губ
На Украине уволен начальник Генштаба ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников