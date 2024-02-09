Как определить, что сердечко шалит: врачи назвали главные признаки

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает ведущее место среди сердечно-сосудистых заболеваний в России, и за последние годы она стала заметно моложе, поражая людей в возрасте 35-40 лет.
Сердечно-сосудистый хирург из "СМ-Клиники" Кирилл Лахмай рассказал какие факторы способствуют развитию этого заболевания и какие симптомы могут вызвать подозрение на его наличие.
Врач привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым заболеваемость ИБС в мире выросла почти в пять раз за период с 2000 по 2023 год.
"Ишемическая болезнь сердца развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, вследствие атеросклероза сосудов: бляшки, образующиеся на стенках коронарных артерий, приводят к их закупорке, что нарушает кровоток и вызывает кислородное голодание.
Прогрессирование болезни может привести к серьезным осложнениям, включая инфаркт миокарда (острую форму ишемии) и даже смерть", — объяснил Лахмай.
Он отметил симптомы ИБС, включающие острую резкую боль за грудиной, распространяющуюся в левую руку или под лопатку, сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и усталость.
Это типичные проявления острой формы болезни. При хронической ишемии (стенокардии) боль менее выраженная, возникающая приступами, сопровождается постоянной одышкой и изменениями артериального давления.
К факторам риска развития ИБС Лахмай отнес повышенное артериальное давление, уровень "плохого" холестерина в крови (липопротеины низкой плотности), пол пациента (чаще всего мужчины страдают ишемией), наследственность (болезнь передается по мужской линии), сахарный диабет и избыточный вес.
"Некоторые из этих факторов, такие как наследственность, не поддаются контролю, но мы можем предотвратить развитие болезни и ее осложнения, придерживаясь простых мер профилактики", — подчеркнул врач.
Он отметил, что к таким мерам относятся сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек и своевременная диагностика, которую следует проходить ежегодно, даже если нет явных симптомов.
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