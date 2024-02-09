Дневничок худеющего: избегайте этого напитка

Врач Евгений Арзамасцев отметил, что употребление кофе с добавками, такими как молоко и сиропы, не рекомендуется тем, кто стремится к снижению веса.
Он пояснил, что такие добавки значительно повышают калорийность напитка, что делает его нежелательным для тех, кто хочет похудеть. Вместо этого, для достижения целей по снижению веса, рекомендуется ограничить потребление кофе с добавками и предпочесть натуральный черный кофе без сахара и молока.
Умеренное употребление натурального черного кофе без добавок может оказать положительное влияние на мозговую деятельность и память благодаря улучшению кровообращения и микроциркуляции. Однако, употребление кофе в избытке может нарушить усвоение важных элементов, необходимых для поддержания здоровья и иммунитета.
Таким образом, для тех, кто стремится к похудению, рекомендуется ограничить потребление кофе с молоком и добавками в пользу натурального черного кофе без сахара и молока. Это поможет избежать набора лишнего веса и поддерживать здоровье и форму.
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