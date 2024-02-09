Дневничок худеющего: избегайте этого напитка

Врач Арзамасцев отметил, что кофе с молоком является вредным для худеющих людей

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Евгений Арзамасцев отметил, что употребление кофе с добавками, такими как молоко и сиропы, не рекомендуется тем, кто стремится к снижению веса.

Фото: openverse "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он пояснил, что такие добавки значительно повышают калорийность напитка, что делает его нежелательным для тех, кто хочет похудеть. Вместо этого, для достижения целей по снижению веса, рекомендуется ограничить потребление кофе с добавками и предпочесть натуральный черный кофе без сахара и молока.

Умеренное употребление натурального черного кофе без добавок может оказать положительное влияние на мозговую деятельность и память благодаря улучшению кровообращения и микроциркуляции. Однако, употребление кофе в избытке может нарушить усвоение важных элементов, необходимых для поддержания здоровья и иммунитета.

Таким образом, для тех, кто стремится к похудению, рекомендуется ограничить потребление кофе с молоком и добавками в пользу натурального черного кофе без сахара и молока. Это поможет избежать набора лишнего веса и поддерживать здоровье и форму.