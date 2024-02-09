Самые главные ошибки, из-за которых человек может умереть: обязательно к ознакомлению

Реаниматологи назвали панику и измерение пульса самыми главными ошибками при первой помощи

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы не являетесь профессиональным реаниматологом, вероятно, редко сталкиваетесь с ситуациями, где чья-то жизнь находится под угрозой. Однако внештатные ситуации могут возникнуть в самое неподходящее время и месте: например, когда прохожий на улице внезапно теряет сознание или коллега переживает эпилептический приступ. В таких случаях ключево следовать золотому правилу "не навреди" и избегать ошибок при предоставлении первой помощи.

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Ошибка №1: Паника

Когда кто-то теряет сознание, легко впасть в панику. Важно сохранить спокойствие и не терять времени на бесполезную суету, которая может лишить драгоценных минут. Если у человека прекратилось дыхание, вы имеете всего лишь несколько минут для оказания помощи до наступления необратимых последствий.

Ошибка №2: Измерять пульс на руке

Важно первым делом убедиться в наличии пульса и дыхания у безсознательного человека. При остановке кровообращения организм сосредотачивается на спасении главных органов — мозга и сердца, что может привести к спазму периферических артерий на руках и ногах. Единственное место, где можно ощутить пульс, — сонная артерия на шее.

Ошибка №3: Кричать в толпу "Вызовите скорую!"

Не редко случается, что ни один из свидетелей происшествия не звонит в экстренные службы, полагая, что это сделает кто-то другой. Лучше всего указать конкретному человеку вызвать "скорую" и убедиться, что он это сделал. Если ситуация происходит в месте, где трудно дозвониться, лучше отправить кого-то встречать медиков.

Ошибка №4: Давать пострадавшему лекарства

Даже если у пострадавшего есть лекарства, такие как инсулин или нитроглицерин, не следует давать их до прибытия скорой помощи, чтобы не запутать дальнейшее лечение. Также не рекомендуется вливать или подавать что-либо в рот без согласия пострадавшего, особенно если он без сознания.

Ошибка №5: Делать непрямой массаж сердца нежно

При отсутствии пульса и дыхания необходимо начать непрямой массаж сердца достаточно энергично, чтобы возобновить кровообращение. Объем левого желудочка сердца очень мал по сравнению с общим объемом крови в организме. Для доставки кислорода в мозг требуется решительное воздействие, поскольку время для предотвращения необратимых последствий ограничено.