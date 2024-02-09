Как уборка снегом может закончиться сердечным приступом: заявление врачей

Профессор Франклин заявил, что уборка снега зимой может привести к проблемам с сердцем

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уборка снега может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая возникновение сердечных проблем или внезапную остановку сердца у людей, страдающих сердечными заболеваниями, даже если они не подозревают о наличии проблем с сердцем.

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Очистка снега и льда является физически тяжелым процессом, который становится еще более нагружающим из-за низких температур. Это может привести к повышению кровяного давления и одновременному сужению коронарных артерий.

"Наши исследования показывают, что во время уборки снега сердечная нагрузка, включая значительное увеличение частоты сердечных сокращений и систолического артериального давления, может достигать и превышать уровни, которые обычно наблюдаются во время интенсивных аэробных упражнений у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни", — отмечает профессор Барри Франклин.

Множество исследований подтверждают опасность уборки снега, и это было отражено в обновленном научном заявлении AHA 2020 года о рисках острых сердечных приступов, связанных с излишне интенсивными физическими упражнениями.