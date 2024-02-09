Идеальный завтрак при скачках сахара: ученые вывели новую формулу

В свежем исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания, ученые отмечают, что у людей с диабетом 2 типа низкоуглеводная диета приводит к уменьшению уровня глюкозы на 74% и снижению гликемической изменчивости по сравнению с теми, кто придерживается стандартной диеты с низким содержанием жиров.
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Вариабельность гликемии и постпрандиальное повышение уровня глюкозы в крови являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у людей с диабетом 2 типа (СД2). Ежедневные колебания уровня глюкозы в крови, включая гипер- и гипогликемию, могут увеличить риск осложнений диабета.
Употребление углеводов приводит к быстрому повышению уровня глюкозы в крови у людей с СД2, особенно утром. Поэтому одним из простых потенциальных решений может быть уменьшение углеводов в одном из приемов пищи, например, в завтраке, без изменения состава других приемов пищи.
Для проверки этой гипотезы ученые провели 12-недельное рандомизированное контрольное исследование, чтобы оценить, помогает ли завтрак с низким содержанием углеводов контролировать уровень глюкозы у людей с СД2 по сравнению с завтраком с низким содержанием жиров.
В исследовании приняли участие 127 человек, отобранных по определенным критериям. Средний возраст участников составил 64 года, причем более половины из них были женщины.
Результаты исследования подтвердили, что ограничение углеводов способствует лучшему контролю гликемии у людей с СД2. Хотя первичный результат исследования не показал существенных различий между двумя группами, многие другие показатели мониторинга глюкозы были более благоприятными в группе с низкоуглеводным завтраком по сравнению с группой с завтраком с низким содержанием жиров.
Итак, результаты исследования указывают на то, что употребление низкоуглеводного завтрака может быть простым и эффективным подходом к диете, который помогает сократить общее потребление углеводов и улучшить несколько параметров мониторинга уровня глюкозы у людей с СД2 по сравнению с потреблением завтрака с низким содержанием жиров.
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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