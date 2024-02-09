Идеальный завтрак при скачках сахара: ученые вывели новую формулу

Ученые заявили, что низкоуглеводный завтрак является идеальным для диабетиков

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В свежем исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания, ученые отмечают, что у людей с диабетом 2 типа низкоуглеводная диета приводит к уменьшению уровня глюкозы на 74% и снижению гликемической изменчивости по сравнению с теми, кто придерживается стандартной диеты с низким содержанием жиров.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Вариабельность гликемии и постпрандиальное повышение уровня глюкозы в крови являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у людей с диабетом 2 типа (СД2). Ежедневные колебания уровня глюкозы в крови, включая гипер- и гипогликемию, могут увеличить риск осложнений диабета.

Употребление углеводов приводит к быстрому повышению уровня глюкозы в крови у людей с СД2, особенно утром. Поэтому одним из простых потенциальных решений может быть уменьшение углеводов в одном из приемов пищи, например, в завтраке, без изменения состава других приемов пищи.

Для проверки этой гипотезы ученые провели 12-недельное рандомизированное контрольное исследование, чтобы оценить, помогает ли завтрак с низким содержанием углеводов контролировать уровень глюкозы у людей с СД2 по сравнению с завтраком с низким содержанием жиров.

В исследовании приняли участие 127 человек, отобранных по определенным критериям. Средний возраст участников составил 64 года, причем более половины из них были женщины.

Результаты исследования подтвердили, что ограничение углеводов способствует лучшему контролю гликемии у людей с СД2. Хотя первичный результат исследования не показал существенных различий между двумя группами, многие другие показатели мониторинга глюкозы были более благоприятными в группе с низкоуглеводным завтраком по сравнению с группой с завтраком с низким содержанием жиров.

Итак, результаты исследования указывают на то, что употребление низкоуглеводного завтрака может быть простым и эффективным подходом к диете, который помогает сократить общее потребление углеводов и улучшить несколько параметров мониторинга уровня глюкозы у людей с СД2 по сравнению с потреблением завтрака с низким содержанием жиров.