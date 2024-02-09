Бодрость без ошибок: это средство выступает против дневного сна в борьбе с недостатком сна

Ученые заявили, что кофеином возможно восполнить недостаток сна

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые приняли решение провести исследование различных методов потенциальной компенсации недостатка сна. Они задались вопросом: способен ли кофеин сохранить концентрацию и предотвратить ошибки в заданиях после недостатка сна?

Фото: wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование показало, что кофеин улучшил способность участников, лишенных сна, концентрироваться настолько успешно, что их производительность была сравнима с теми, кто выспался полноценно.

При этом употребление кофеина также повысило работоспособность у тех, кто выспался. Таким образом, кофеин оказал положительное воздействие на сохранение внимания как у выспавшихся, так и у лишенных сна.

Однако, исследователи обнаружили, что кофеин не сокращал количество ошибок ни у группы, лишенной сна, ни у выспавшихся. Это означает, что при недостатке сна кофеин может помочь оставаться бодрым и выполнять простые задачи, включая игры на компьютере, но не обязательно поможет в решении сложных когнитивных задач, таких как математические экзамены.

Что касается возможности компенсации утраты сна дневным сном, исследователи проверили гипотезу, что он может увеличить энергию и работоспособность. Некоторым участникам дали возможность вздремнуть 30 или 60 минут во время ночного периода лишения сна с 4 до 6 утра, когда уровень бодрствования обычно самый низкий.

Однако, обнаружено, что участники, которые вздремнули, не показали лучших результатов ни в простых, ни в сложных задачах по сравнению с теми, кто не спал вообще.

В итоге исследователи пришли к выводу, что хотя кофеин может помочь оставаться бодрым, он, вероятно, не поможет в решении задач, требующих комплексного мышления. Кратковременный сон может помочь почувствовать себя лучше в случае необходимости бодрствовать, но скорее всего не повысит производительность. Таким образом, адекватный сон остается необходимым для нормального функционирования мозга, и заменить его чем-либо просто невозможно.