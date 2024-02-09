Бодрость без ошибок: это средство выступает против дневного сна в борьбе с недостатком сна

Ученые приняли решение провести исследование различных методов потенциальной компенсации недостатка сна. Они задались вопросом: способен ли кофеин сохранить концентрацию и предотвратить ошибки в заданиях после недостатка сна?
Исследование показало, что кофеин улучшил способность участников, лишенных сна, концентрироваться настолько успешно, что их производительность была сравнима с теми, кто выспался полноценно.
При этом употребление кофеина также повысило работоспособность у тех, кто выспался. Таким образом, кофеин оказал положительное воздействие на сохранение внимания как у выспавшихся, так и у лишенных сна.
Однако, исследователи обнаружили, что кофеин не сокращал количество ошибок ни у группы, лишенной сна, ни у выспавшихся. Это означает, что при недостатке сна кофеин может помочь оставаться бодрым и выполнять простые задачи, включая игры на компьютере, но не обязательно поможет в решении сложных когнитивных задач, таких как математические экзамены.
Что касается возможности компенсации утраты сна дневным сном, исследователи проверили гипотезу, что он может увеличить энергию и работоспособность. Некоторым участникам дали возможность вздремнуть 30 или 60 минут во время ночного периода лишения сна с 4 до 6 утра, когда уровень бодрствования обычно самый низкий.
Однако, обнаружено, что участники, которые вздремнули, не показали лучших результатов ни в простых, ни в сложных задачах по сравнению с теми, кто не спал вообще.
В итоге исследователи пришли к выводу, что хотя кофеин может помочь оставаться бодрым, он, вероятно, не поможет в решении задач, требующих комплексного мышления. Кратковременный сон может помочь почувствовать себя лучше в случае необходимости бодрствовать, но скорее всего не повысит производительность. Таким образом, адекватный сон остается необходимым для нормального функционирования мозга, и заменить его чем-либо просто невозможно.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.