Самая лучшая диета: сербские врачи назвали лучший способ похудеть

Сербские врачи подтвердили пользу интервального голодания

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На Европейской конференции по питанию в Белграде, Сербия, исследователи из Королевского колледжа Лондона представили результаты своего недавнего обширного исследования.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Один из популярных методов снижения веса — интервальное голодание, когда период приема пищи ограничивается, а период голодания увеличивается. Например, десятичасовое окно подразумевает прием пищи в течение 10 часов и голодание в течение оставшихся 14 часов, начиная с определенного времени. Это может быть, например, с 9 утра до 19:00.

Исследование показало, что не обязательно придерживаться строгих временных рамок интервального голодания, чтобы достичь положительных результатов.

Десятичасовое окно приема пищи, которое доступно большинству людей, также дает положительные эффекты, включая улучшение настроения, уровня энергии и снижение чувства голода. Однако те, кто придерживался строго определенного времени приема пищи, получили больше преимуществ, чем те, кто менял его каждый день.

В исследовании приняли участие 7 545 человек. Сначала их попросили питаться как обычно в течение первой недели, а затем придерживаться десятичасового окна приема пищи в течение двух недель. Участники, которые имели более длительное окно приема пищи до начала исследования, получили еще больше выгод для своего здоровья.

"Это исследование дополняет растущий объем данных, демонстрируя важность того, когда мы едим, для нашего здоровья. Питание влияет не только на то, что мы едим, но и на время, когда мы это делаем", — сказала врач Кейт Бермингем.