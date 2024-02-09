Воспаление, ампутация конечности: как все-таки правильно стричь ногти с медицинской точки зрения?

Врачи сказали, что правильно стричь ногти формой полумесяца

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По всей видимости, это простой вопрос, но ответы на него разнообразны, и не только среди обычных людей, но и среди врачей. Даже медицинские справочники не сходятся во мнениях на эту тему. На самом деле, есть три варианта. Первый – обрезать ногти полукругом, как это делает большинство из нас. Второй – обрезать прямо, без срезания уголков. Третий – полукругом для рук и прямо для ног. Но что же все-таки является правильным? Давайте разберемся!

Фото: wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Классический вариант – это обрезать ногти формой полумесяца. Противники этого метода опасаются, что такой обрезанный ноготь может легче врасти под кожу. Вросший ноготь может вызвать воспаление.

Для здорового человека это может и не казаться страшным, но для тех, кто страдает от сахарного диабета, это может привести к ампутации пальца или даже стопы. Учитывая, что многие больные диабетом не знают о своем диагнозе и неправильно обрезают ногти, подвергая себя риску, вопрос о маникюре и педикюре становится особенно актуальным.

Но стоит ли оставлять уголки на краях ногтей? Конечно, нет! Уголки могут врастать в кожу, особенно если обувь давит на пальцы, заставляя ноготок расти неправильно. Даже в удобной обуви можно получить тот же эффект, споткнувшись на ровном месте. При ударе ноготь может изогнуться, а неровные края могут врасти в кожу, вызывая инфекцию и воспаление.

Если так случилось, обычно нужно радикально срезать врастающий край ногтя после 15-минутной теплой ванночки с добавлением соли, соды или слабого раствора марганцовки.

Обычно этого достаточно, чтобы забыть о проблеме, но иногда ноготь (особенно на большом пальце) продолжает врастать из-за диспропорции роста в ширину и высоту. Врачи объясняют эту проблему такой диспропорцией. В таких случаях важно регулярно обрезать край ногтя, предотвращая травмирование кожи.

Иногда рекомендуют попробовать поднять врастающий край ниткой или жгутиком, чтобы изменить направление роста ногтя. Однако если проблема в диспропорции роста, это может не помочь. Важно просто регулярно обрезать край ногтя пару раз в неделю, при этом следует выбирать форму полумесяца, а не прямую.