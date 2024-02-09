Мифы о вреде холода: открывайте окно без страха об ОРВИ

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Педиатр Самсонова рассказала, что открытое зимой окно не привет к простуде

1:07
Здоровье

Вопреки распространённому утверждению, плотно закрытые окна представляют гораздо больший риск для здоровья, чем лёгкий приток воздуха сквозь них.

Педиатр Самсонова рассказала, что открытое зимой окно не привет к простуде
Фото: Нейросеть Шедеврум

Невозможно подхватить простуду из-за проветривания помещения, даже в самые холодные дни. Эту точку зрения подтвердила педиатр Мария Самсонова.

Согласно высказыванию специалиста, ослабление иммунитета возможно только при значительном переохлаждении. Холодный воздух, проникающий из окна, не оказывает негативного влияния на организм, если не находиться напрямую на сквозняке или если одеть теплую одежду.

Взгляд врача подтверждает, что проветривание, наоборот, снижает вероятность заражения опасными вирусами и бактериями, особенно в зимний период. В это время воздух в помещении становится пересушенным из-за работы отопительных систем и насыщен вредными веществами, выделяемыми людьми.

Для улучшения качества воздуха в помещениях и его очистки от возможных источников инфекции рекомендуется открывать окна несколько раз в день. Достаточное время для проветривания составляет 5-15 минут.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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