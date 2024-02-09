Мифы о вреде холода: открывайте окно без страха об ОРВИ

Педиатр Самсонова рассказала, что открытое зимой окно не привет к простуде

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопреки распространённому утверждению, плотно закрытые окна представляют гораздо больший риск для здоровья, чем лёгкий приток воздуха сквозь них.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Невозможно подхватить простуду из-за проветривания помещения, даже в самые холодные дни. Эту точку зрения подтвердила педиатр Мария Самсонова.

Согласно высказыванию специалиста, ослабление иммунитета возможно только при значительном переохлаждении. Холодный воздух, проникающий из окна, не оказывает негативного влияния на организм, если не находиться напрямую на сквозняке или если одеть теплую одежду.

Взгляд врача подтверждает, что проветривание, наоборот, снижает вероятность заражения опасными вирусами и бактериями, особенно в зимний период. В это время воздух в помещении становится пересушенным из-за работы отопительных систем и насыщен вредными веществами, выделяемыми людьми.

Для улучшения качества воздуха в помещениях и его очистки от возможных источников инфекции рекомендуется открывать окна несколько раз в день. Достаточное время для проветривания составляет 5-15 минут.