На первом месте отнюдь не ребенок: как появление малыша изменяет жизнь родителей

Врач Цышкова призвала россиян не забывать о себе после рождения ребенка

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление нового человека в доме безусловно изменяет жизнь родителей. Как не потерять свою идентичность и наслаждаться новыми обязанностями?

Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

Рождение ребенка не только приносит один из самых радостных моментов в жизни пары, но и становится огромным испытанием, которое, если его не преодолеть, легко может привести к утрате самого себя и нарушению отношений с любимым человеком. Врач физической реабилитационной медицины и специалист по лечению неврозов Оксана Цышкова делилась советами, которые помогут сделать первые шаги в родительстве приятными и менее напряженными.

Появление нового члена семьи требует подготовки как с внешней, так и с внутренней стороны. Внешняя подготовка включает в себя обустройство мест для кормления и купания младенца и так далее.

"Важно предварительно обеспечить удобное место для кормления, где можно будет удобно устроиться, не напрягая спину и локти", — советует специалист.

Внутренняя подготовка включает в себя психологическую и моральную готовность. Необходимо также учитывать процесс восстановления после родов. Многие женщины уделяют этому аспекту недостаточно внимания, хотя, по мнению специалиста, он крайне важен.

"Ребенок — это долгосрочный проект, и забота о себе должна быть для вас так же важна, как и забота о ребенке. Качество жизни всех членов семьи напрямую зависит от того, как вы заботитесь о себе", — добавляет Цышкова.

Необходимо помнить о себе. Молодой маме полезно устроить расслабляющие процедуры, такие как душ или ванна. Это может быть что угодно, но главное — иметь возможность наслаждаться моментами покоя в уединении.

"Проведение легких 15-минутных упражнений каждый день поможет избежать напряжения в спине и вернуть осанку к нормальному состоянию. После беременности происходит огромная перестройка организма женщины, и эти упражнения обеспечат вам дополнительные ресурсы и сохранят хорошее самочувствие", — советует специалист.

Цышкова также рекомендует давать партнеру возможность хотя бы раз в неделю выспаться и взять на себя заботу о ребенке. Например, мама может заранее сцедить молоко, чтобы папа мог провести время с малышом в течение выходного дня, обеспечив его всем необходимым.

"В начале ребенок займет все ваше время, но по мере взросления будет занимать себя все больше, если вы правильно готовитесь и осознаете, что это долгосрочный проект, и что вам нужна помощь окружающих для ухода о ребенке", — заключает специалист.