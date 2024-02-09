И рак подкрался незаметно: как больная спина сведет вас в могилу

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Терапевт Джарвис назвали потерю веса и боль в спине признаками рака

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Здоровье

Терапевт Сара Джарвис перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о развитии рака и требуют немедленного обследования.

Терапевт Джарвис назвали потерю веса и боль в спине признаками рака
Фото: openverse by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Если вы обнаружили кровь в моче или кале, обязательно обратитесь к врачу, такие симптомы могут указывать на рак мочевого пузыря или кишечника. Не пренебрегайте постоянными болями в животе и хроническими проблемами с пищеварительной системой.

Также стоит обратить внимание на необъяснимую потерю веса, особенно если вы пожилой человек. Если вы теряете вес без видимых причин, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

В заключение, терапевт подчеркнула, что многие недооценивают необходимость обследования при появлении болей в спине. Обычно этот симптом возникает на более поздних стадиях рака, когда злокачественные клетки поражают кости позвоночника или другие части тела и внутренние органы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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