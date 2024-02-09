И рак подкрался незаметно: как больная спина сведет вас в могилу

Терапевт Джарвис назвали потерю веса и боль в спине признаками рака

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Сара Джарвис перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о развитии рака и требуют немедленного обследования.

Фото: openverse by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Если вы обнаружили кровь в моче или кале, обязательно обратитесь к врачу, такие симптомы могут указывать на рак мочевого пузыря или кишечника. Не пренебрегайте постоянными болями в животе и хроническими проблемами с пищеварительной системой.

Также стоит обратить внимание на необъяснимую потерю веса, особенно если вы пожилой человек. Если вы теряете вес без видимых причин, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

В заключение, терапевт подчеркнула, что многие недооценивают необходимость обследования при появлении болей в спине. Обычно этот симптом возникает на более поздних стадиях рака, когда злокачественные клетки поражают кости позвоночника или другие части тела и внутренние органы.