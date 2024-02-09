Крепкая психика и кулак: какую пользу несет за собой этот чудо-орех

Диетологи заявили, что орех макадамия является источником витаминов группы B

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологи выяснили, какой пользой для здоровья человека обладает орех макадамия.

Фото: wikimedia. org by Horst J. Meuter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По мнению специалистов, этот древесный орех с изысканным сливочным вкусом часто становится замечательной заменой печенью в качестве полезной закуски. Богатый состав этого продукта включает в себя множество витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, которые прекрасно насыщают организм и помогают предотвращать воспалительные процессы.

Исследования свидетельствуют, что в 100 граммах макадамий содержится более 700 калорий. Тем не менее, в качестве перекуса он может быть весьма уместен, главное, не переборщить с порцией. Кроме того, макадамия богата магнием, железом и витаминами группы В.

У женщин употребление макадамии поможет восстановить баланс кожи, замедлить воспалительные процессы, улучшить состояние кожи лица и волос, а также справиться с сухостью, особенно в период климакса.

Для мужчин макадамия полезна для здоровья сосудов и нервной системы, особенно после 50 лет. Единственным ограничением является аллергия, при которой следует воздерживаться от употребления любых орехов.