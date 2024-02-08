Тромбоз и мучительная смерть: вот к чему приводит употребление этих видов супов

Эксперты в области питания высказали свои мысли относительно того, какие супы могут нанести вред здоровью человеческого организма.
Несмотря на широко известные пользу супов и бульонов, некоторые из них могут вызвать дискомфорт в желудке и повышение уровня холестерина в крови.
На первом месте списка находится жирный мясной суп, который замедляет процесс пищеварения и не приносит никакой пользы, кроме ощущения тяжести. То же самое относится и к грибным супам, поскольку не все организмы способны адекватно переваривать грибы.
На третьем месте гороховый суп с излишним содержанием мяса и колбасы. Вариант с меньшим количеством жиров будет значительно предпочтительнее. Среди супов, содержащих много соли и копченостей, особенно вредной считается солянка. По мнению специалистов по диетологии, при выборе супа лучше отдавать предпочтение постным, низкокалорийным и легким вариантам.
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