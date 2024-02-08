Тромбоз и мучительная смерть: вот к чему приводит употребление этих видов супов

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Диетологи назвали гороховый и мясной суп самыми вредными

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Здоровье

Эксперты в области питания высказали свои мысли относительно того, какие супы могут нанести вред здоровью человеческого организма.

Диетологи назвали гороховый и мясной суп самыми вредными
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на широко известные пользу супов и бульонов, некоторые из них могут вызвать дискомфорт в желудке и повышение уровня холестерина в крови.

На первом месте списка находится жирный мясной суп, который замедляет процесс пищеварения и не приносит никакой пользы, кроме ощущения тяжести. То же самое относится и к грибным супам, поскольку не все организмы способны адекватно переваривать грибы.

На третьем месте гороховый суп с излишним содержанием мяса и колбасы. Вариант с меньшим количеством жиров будет значительно предпочтительнее. Среди супов, содержащих много соли и копченостей, особенно вредной считается солянка. По мнению специалистов по диетологии, при выборе супа лучше отдавать предпочтение постным, низкокалорийным и легким вариантам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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