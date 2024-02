Беда на ровном месте: 44-летний мужчина отметил субботний вечер, прилёг неудачно и ослеп на один глаз

Тайванец ослеп на один глаз, банально отлежав его

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тайванец отлежал глаз и утратил зрение на нём. Пугающий клинический случай описан в The New England Journal of Medicine.

Фото: U.S. Navy by Journalist Seaman Joseph Caballero is licensed under Public Domain

44-летний пациент обратился в Мемориальную больницу Чанг Гун с жалобами на боль и потерю зрения в левом глазу. Он рассказал, что принял лекарства от бессонницы и злоупотребил алкоголем, после чего потерял сознание на три часа. При этом он лежал на боку так, что его глаз был сдавлен. Придя в себя, бедолага с ужасом осознал, что ничего этим глазом не видит.

При осмотре были обнаружены относительный афферентный дефект зрачка и отсутствие реакции на свет. Кроме того, глазное яблоко было парализовано и выпирало из орбиты (проптоз).

Детальное обследование выявило геморрагический отёк конъюнктивы, диффузное побеление и отёк сетчатки. Внутриглазное давление при этом осталось нормальным.

Больному диагностировали ишемическое поражение сетчатки и сосудов из-за длительного сдавления орбиты.

Состояние не очень часто встречающееся, но медикам известное — они называют его "ретинопатией субботнего вечера" из-за обычно предшествующих этому возлияний.

Тайванец получал лечение системными глюкокортикоидами в высоких дозах и местными средствами, но спустя четыре месяца так и не прозрел.