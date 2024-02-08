Тайванец отлежал глаз и утратил зрение на нём. Пугающий клинический случай описан в The New England Journal of Medicine.
44-летний пациент обратился в Мемориальную больницу Чанг Гун с жалобами на боль и потерю зрения в левом глазу. Он рассказал, что принял лекарства от бессонницы и злоупотребил алкоголем, после чего потерял сознание на три часа. При этом он лежал на боку так, что его глаз был сдавлен. Придя в себя, бедолага с ужасом осознал, что ничего этим глазом не видит.
При осмотре были обнаружены относительный афферентный дефект зрачка и отсутствие реакции на свет. Кроме того, глазное яблоко было парализовано и выпирало из орбиты (проптоз).
Детальное обследование выявило геморрагический отёк конъюнктивы, диффузное побеление и отёк сетчатки. Внутриглазное давление при этом осталось нормальным.
Больному диагностировали ишемическое поражение сетчатки и сосудов из-за длительного сдавления орбиты.
Состояние не очень часто встречающееся, но медикам известное — они называют его "ретинопатией субботнего вечера" из-за обычно предшествующих этому возлияний.
Тайванец получал лечение системными глюкокортикоидами в высоких дозах и местными средствами, но спустя четыре месяца так и не прозрел.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.