Косметолог Татьяна Егорова назвала Pravda.Ru причины, почему нельзя делать инъекции красоты без помощи специалистов

Косметолог Егорова заявила об опасности домашних инъекций красоты

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перекошенный рот, воспалительные процессы на коже и под кожей- это ещё цветочки, по сравнению с тем, к чему могут привести самостоятельно выполненные улучшающие внешность уколы, считают косметологи. Выложенные в соцсетях фотографии с ужасающими последствиями такого домашнего "улучшения" — тому подтверждение.

Фото: https://fgun.ru/

"Мы, врачи, когда колем филлеры, молимся, потому что у всех сосудистая сеть имеет особенности. Если филлером попасть в сосуд, то будет некроз, отмирание тканей. Если врач знает, что с этим делать, быстро увидит признаки и все предотвратит, то в домашних условиях можно просто лишиться половины лица. Про ботокс вообще не говорю. Там может лицо перекосить так, что будешь ходить полгода с перекошенным лицом", — называет возможный итог сэкономленных на походе к косметологу денег и времени доктор.

После использования купленных на маркетплейсах препаратах неизвестного происхождения велик риск остаться без губы, ослепнуть- и список возможных неприятностей этим не ограничивается.

"Это все несертифицированное, серый рынок. Там вообще непонятно что. Гиалуроновая кислота делается методом генной инженерии. То есть бактерия обычно синтезируется в гиалуроновую кислоту. Если в кустарных условиях это делается, плохо отмывается бактерия, то через 5 лет возможны отдаленные последствия. Ботулотоксина в свободной продаже нормального нет. Он грязный. Может быть вакциноассоциированный ботулизм", — предупреждает врач.

Уколы красоты делать только у специалиста- единственный способ избежать неприятных последствий, добавляет собеседница нашего издания:

"Мы учимся 6 лет на врачей и после этого еще учимся на косметологов на базе ВУЗа и еще на каждый препарат мы учимся. Потому что каждый препарат вводится по-особенному. Вообще ничего нельзя себе вводить самостоятельно".