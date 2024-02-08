Косметолог Татьяна Егорова назвала Pravda.Ru причины, почему нельзя делать инъекции красоты без помощи специалистов

Перекошенный рот, воспалительные процессы на коже и под кожей- это ещё цветочки, по сравнению с тем, к чему могут привести самостоятельно выполненные улучшающие внешность уколы, считают косметологи. Выложенные в соцсетях фотографии с ужасающими последствиями такого домашнего "улучшения" — тому подтверждение.
"Мы, врачи, когда колем филлеры, молимся, потому что у всех сосудистая сеть имеет особенности. Если филлером попасть в сосуд, то будет некроз, отмирание тканей. Если врач знает, что с этим делать, быстро увидит признаки и все предотвратит, то в домашних условиях можно просто лишиться половины лица. Про ботокс вообще не говорю. Там может лицо перекосить так, что будешь ходить полгода с перекошенным лицом", — называет возможный итог сэкономленных на походе к косметологу денег и времени доктор.
После использования купленных на маркетплейсах препаратах неизвестного происхождения велик риск остаться без губы, ослепнуть- и список возможных неприятностей этим не ограничивается.
"Это все несертифицированное, серый рынок. Там вообще непонятно что. Гиалуроновая кислота делается методом генной инженерии. То есть бактерия обычно синтезируется в гиалуроновую кислоту. Если в кустарных условиях это делается, плохо отмывается бактерия, то через 5 лет возможны отдаленные последствия. Ботулотоксина в свободной продаже нормального нет. Он грязный. Может быть вакциноассоциированный ботулизм", — предупреждает врач.
Уколы красоты делать только у специалиста- единственный способ избежать неприятных последствий, добавляет собеседница нашего издания:
"Мы учимся 6 лет на врачей и после этого еще учимся на косметологов на базе ВУЗа и еще на каждый препарат мы учимся. Потому что каждый препарат вводится по-особенному. Вообще ничего нельзя себе вводить самостоятельно".
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.