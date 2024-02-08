Диетолог назвал продукты, которые улучшают работу сердца и сосудов и которые вредят им

Диетолог Кабанов перечислил продукты, необходимые для "питания" сердца и сосудов

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России первое место по распространению среди неинфекционных хронических заболеваний занимают болезни сердца и сосудов. Они главная причина смертности. Такая ситуация связана в том числе и с неправильным питанием.

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Мы перебираем в нашем рационе животных и молочных продуктов, а фрукты и овощи потребляем гораздо реже. Кроме того, мы почти не употребляем в пищу растительные белки (бобовые, цельнозерновые, орехи), а животных белков потребляем слишком много, отметил в интервью Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Продукты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Зелёный чай. Рекомендуется к употреблению вместо чёрного чая или кофе. Напиток снижает давление, улучшает кровоток и придаёт бодрость.

Рекомендуется к употреблению вместо чёрного чая или кофе. Напиток снижает давление, улучшает кровоток и придаёт бодрость. Свёкла. Поистине волшебное средство, так часто используемое в народных рецептах. Значительно уменьшает уровень холестерина в крови, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

Поистине волшебное средство, так часто используемое в народных рецептах. Значительно уменьшает уровень холестерина в крови, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Чеснок. Масла, которые входят в состав этого продукта, также улучшают кровоток, нормализуют давление.

Масла, которые входят в состав этого продукта, также улучшают кровоток, нормализуют давление. Имбирь. Этот корнеплод очищает организм, улучшает состояние сосудов. Если смешать тёртый имбирь с мёдом, лечебный эффект усилится.

Продукты, которые сужают сосуды

Сливочное масло. Взрослым людям лучше отказаться от этого продукта. В сливочном масле слишком много вредных жиров и холестерина. Состояние сосудов точно ухудшится при регулярном чрезмерном употреблении этого молочного продукта.

Взрослым людям лучше отказаться от этого продукта. В сливочном масле слишком много вредных жиров и холестерина. Состояние сосудов точно ухудшится при регулярном чрезмерном употреблении этого молочного продукта. Жирное мясо. Лучше выбирать диетические сорта мяса, такие как: индейка, кролик, курица. Красное мясо содержит слишком много насыщенных жиров, которые станут основным источником "плохого" холестерина.

Лучше выбирать диетические сорта мяса, такие как: индейка, кролик, курица. Красное мясо содержит слишком много насыщенных жиров, которые станут основным источником "плохого" холестерина. Кофе , особенно свежемолотый, точно лучше убрать из рациона. Кроме лишнего перевозбуждения, кофе провоцирует сужение сосудов и ухудшает состояние стенок сосудов.

, особенно свежемолотый, точно лучше убрать из рациона. Кроме лишнего перевозбуждения, кофе провоцирует сужение сосудов и ухудшает состояние стенок сосудов. Молочные продукты, особенно повышенной жирности, также способны серьёзно ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы. Важно сократить потребление молока, жирных сыров, творога.