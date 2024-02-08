Диетолог назвал продукты, которые улучшают работу сердца и сосудов и которые вредят им

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Диетолог Кабанов перечислил продукты, необходимые для "питания" сердца и сосудов

2:17
Здоровье

В России первое место по распространению среди неинфекционных хронических заболеваний занимают болезни сердца и сосудов. Они главная причина смертности. Такая ситуация связана в том числе и с неправильным питанием.

Диетолог Кабанов перечислил продукты, необходимые для "питания" сердца и сосудов
Фото: Openverse by annamindfull is licensed under CC BY-SA 2.0

Мы перебираем в нашем рационе животных и молочных продуктов, а фрукты и овощи потребляем гораздо реже. Кроме того, мы почти не употребляем в пищу растительные белки (бобовые, цельнозерновые, орехи), а животных белков потребляем слишком много, отметил в интервью Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Продукты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

  • Зелёный чай. Рекомендуется к употреблению вместо чёрного чая или кофе. Напиток снижает давление, улучшает кровоток и придаёт бодрость.
  • Свёкла. Поистине волшебное средство, так часто используемое в народных рецептах. Значительно уменьшает уровень холестерина в крови, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
  • Чеснок. Масла, которые входят в состав этого продукта, также улучшают кровоток, нормализуют давление.
  • Имбирь. Этот корнеплод очищает организм, улучшает состояние сосудов. Если смешать тёртый имбирь с мёдом, лечебный эффект усилится.

Продукты, которые сужают сосуды

  • Сливочное масло. Взрослым людям лучше отказаться от этого продукта. В сливочном масле слишком много вредных жиров и холестерина. Состояние сосудов точно ухудшится при регулярном чрезмерном употреблении этого молочного продукта.
  • Жирное мясо. Лучше выбирать диетические сорта мяса, такие как: индейка, кролик, курица. Красное мясо содержит слишком много насыщенных жиров, которые станут основным источником "плохого" холестерина.
  • Кофе, особенно свежемолотый, точно лучше убрать из рациона. Кроме лишнего перевозбуждения, кофе провоцирует сужение сосудов и ухудшает состояние стенок сосудов.
  • Молочные продукты, особенно повышенной жирности, также способны серьёзно ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы. Важно сократить потребление молока, жирных сыров, творога.
6 продуктов, которых не хватает вашему сердцу
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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