Ни в коем случае не пейте вредные энергетики: их спокойно можно заменить этими простыми продуктами

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Нутрициолог Тихоненко назвала кофе, овощи и ягоды лучшими продуктами для бодрости

1:39
Здоровье

Как преодолеть усталость и бодро начать день, если вы не выспались? Некоторые продукты и напитки могут помочь вам в этом, сообщает нутрициолог Анна Тихоненко.

Нутрициолог Тихоненко назвала кофе, овощи и ягоды лучшими продуктами для бодрости
Фото: openverse "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Один из наиболее распространенных способов оживиться — это выпить чашку кофе. Продукты с содержанием кофеина содержат много антиоксидантов, нормализуют давление, повышают концентрацию внимания и улучшают настроение, пояснила Тихоненко. Рекомендуемая доза — три-четыре чашки кофе в день.

Следует помнить, что пик действия кофеина наступает через 45-90 минут после употребления, а затем снижается в течение нескольких часов. Для поддержания бодрости на протяжении всего дня важно также включить в рацион цельные злаки, такие как гречка, полба, овес, киноа, макароны, хлеб. Углеводы превращаются в энергию, а цельнозерновые продукты придают чувство сытости и прилива сил.

Овощи, фрукты, ягоды и зелень должны составлять не менее 400 граммов в суточном рационе — они обеспечивают быстрый энергетический заряд и содержат много витаминов, минералов и клетчатки. Также в рацион следует включить орехи, семена, бобы и молочные продукты — все это заряжает организм энергией.

Не менее важно поддерживать водный баланс, поскольку обезвоживание является одной из причин усталости и сонливости.

"Рекомендуется потреблять не менее двух литров жидкости в сутки. Предпочтительным источником является вода, но также учитываются чай, кофе, соки, молоко, супы и подобные напитки", — заключила Тихоненко.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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