У детей с этим заболеванием хрупкие кости: родители малышей с избыточным весом должны знать

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Профессор Прието-Аламбра заявил, что ожирение увеличивает риск переловом в дошкольном возрасте

1:45
Здоровье

Ожирение у детей дошкольного возраста может серьезно повлиять на их здоровье в ближайшие годы. Недавние исследования показали, что избыточный вес существенно увеличивает вероятность переломов у малышей.

Профессор Прието-Аламбра заявил, что ожирение увеличивает риск переловом в дошкольном возрасте
Фото: openverse.org by Vet Moves.com is licensed under CC BY 2.0.

Испанские ученые в рамках своего исследования проанализировали данные более чем 450 тысяч детей в возрасте четырех лет, которые прошли регулярные медицинские осмотры. Они учитывали данные о весе и росте детей, что позволило оценить индекс массы тела у каждого участника. Оказалось, что 7,6% детей имели ожирение или избыточный вес.

Ученые наблюдали за состоянием детей в течение 4-11 лет и обнаружили, что дети с избыточным весом получали переломы ног на 42% чаще, а переломы рук — на 10% чаще по сравнению с детьми с нормальным весом. Связь между ожирением и увеличенным риском переломов оказалась значительной: на 74% для рук и на 19% для ног.

Ученые отмечают, что в ходе исследования были определенные ограничения, такие как отсутствие информации о потреблении витамина D детьми и уровне их физической активности.

Согласно авторам, возможной причиной увеличения риска переломов может быть воспалительный процесс, обусловленный ожирением. Также среди факторов риска переломов могут быть избыточный вес и нарушение координации движений.

"Мы обычно обращаем внимание на последствия ожирения у пожилых людей. Но уже с четырехлетнего возраста мы видим его долгосрочные последствия. Переломы, хоть и не смертельно опасные, действительно влияют на качество жизни", — подчеркнул профессор Дениэл Прието-Аламбра из Оксфордского университета.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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